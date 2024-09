BREEK: Het is echt over en uit voor Daniel Ricciardo

We dachten het allemaal al een beetje en nu is het bevestigd. Maar het is nu echt over en uit voor Daniel Ricciardo.

De wereld van de Formule 1 is keihard, dat mag geen verrassing heten. Als je een paar keer minder presteert, bestaat de kans dat je direct gewipt wordt en je stoeltje aan iemand anders mag geven. Zeker als je voor een team van Red Bull rijdt, daar is dat bijna aan de orde van de dag.

Nyck de Vries maakte het aan den lijve mee, net als Pierre Gasly, Daniil Kvyat en Alex Albon in een recent verleden. En aan dat rijtje is nu officieel een volgende naam toegevoegd; die van Daniel Ricciardo. het is nu echt over en uit voor de sympathieke en ooit razendsnelle Australiër.

Red Bull heeft het gerucht bevestigd; de ‘Honingdas’ kan per direct zijn koffers pakken en iets voor zichzelf gaan doen. Hij zal al tijdens de volgende race in Austin, Texas worden vervangen door Liam Lawson. Da’s de jongeman inderdaad die hem vorig jaar ook verving en dat alles behalve slecht deed.

Voor Daniel Ricciardo een bittere pil, maar je weet dat het zo gaat als je geen deuk in een pakje boter rijdt. En deuken rijden deed Ricciardo wel, alleen niet in dat pakje boter. 12 puntjes wist hij maar bij elkaar te sprokkelen. 10 minder dan zijn teamgenoot Yuki Tsunoda en slechts 5 meer dan Oliver Bearman, die slechts 2 races reed, waarvan 1 voor Haas…

En dan nu de complotten…

Maar goed. Waarom moet hij er nu uit. Dat weten wij hier op de burelen van Autoblog wel. Let vooral op onze woorden, want dit is de reden. En niets anders.

Iedereen weet dat Liam Lawson de volgende ruwe diamant is die de Formule 1 rijk is en toevallig zit hij bij Red Bull. En hij moet zo snel mogelijk geslepen en gepolijst worden, omdat hij volgend jaar al een andere Red Bull-rijder moet vervangen. Max Verstappen inderdaad.

Want die rijdt volgend jaar voor Mercedes. Iedereen die dat ontkent of gewoon niet wil erkennen, is ziende blind. En heeft een enorme lading stront in de ogen, dat ook. Max blijft 100% niet bij het ingestorte kaartenhuis dat Red Bull in een paar maanden is geworden, zeker niet als er een lekker warm stoeltje voor je klaarstaat bij Toto.

Liam rijdt dus de komende wedstrijden voor het Visa Cash App RB Formula One Team en gaat volgend jaar naar de grote broer om daar te proberen het tij te keren. Klote voor Daniel, maar zo gaat het en niet anders.

Wat zou jij nu gaan doen als je Ricciardo was? Ik zou eens lekker een jaar of 2 met vakantie gaan, 30 kilo aankomen en mezelf een vervette lever gaan zuipen. Een beetje zoals Kimi altijd al deed… Ik hoop dat hij ook zoiets gaat doen. het is hem gegund!