Wat is volgens jou de meest misplaatste merk- of modelnaam?

Dat vinden we leuk om te lezen, wat jij nou de meest misplaatste merk- of modelnaam vindt.

Hee, dat is lang geleden, een soort van lezersvraag. Ja, klopt. We zaten een beetje aan het einde, we wisten geen vragen meer te verzinnen. Krijg je soms als je iets tot op het bot uitmelkt natuurlijk. Dan houdt het op een gegeven moment een beetje op.

Maar niets zo veranderlijk als een redacteur bij Autoblog. Want zie hier, een nieuwe lezersvraag. En eentje die me ook echt bezighoudt. Want ik ben benieuwd of ik de enige ben die sommige merk- of modelnamen niets minder dan puur misplaatst vind. Dat kan toch eigenlijk niet?

Wat is de meest misplaatste merk- of modelnaam?

Hoe kwam ik op het idee voor deze vraag, zul je misschien denken… En ook als je dat niet denkt, zal ik het toch even zeggen. Ik reed zojuist op de A12 vanuit het wonderschone doch regenachtige Rotterdam richting Utrecht en ik werd ingehaald door een nieuwe Mini Countryman.

Of eigenlijk moet ik MINI zeggen. Grote letters die ook passen bij het formaat van die auto. Want mensenkindertjes, wat is dat ding GROOT!!! Lelijk ook, maar da’s een ander verhaal. Het is vooral een reusachtig apparaat, maar dan met een naam die net zo misplaatst is als het nummer “Dochters” van Marco Borsato draaien in de rechtszaal waar hij terecht staat voor ongepast gedrag richting een minderjarig meisje…

Toen zag ik een nieuwe generatie MINI Cooper. Ook al zo groot. En een oudere Countryman zag ik ook en die is ook al zo enorm. En toch nog steeds pronken met het merkje MINI. Misplaatst. Dat is het en niet anders.

Maar goed, dat is er 1. Er zijn zeker meer merk- of modelnamen te verzinnen die volledig misplaatst zijn. En ik hoop van harte dat jij me daarmee gaat helpen, want dat vind ik grappig.

Dus; hou je niet in en roep in ferme bewoordingen waarom jij een bepaalde merk- of modelnaam net zo ongepast vindt als gratis ham op een Chanoeka-feestje… We zitten handenwrijvend klaar!