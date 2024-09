Dit is het domste verhaal dat je vandaag gaat lezen…

Ken je die mop van die drie verkeersregelaars die bij de goeie rotonde stonden? Ik ook niet…

Laten we het eens over het edele beroep van verkeersregelaar hebben. Je ziet ze steeds meer en vaak is dat hartstikke goed. Want zij zorgen op plekken waar het verkeer even niet doet wat het moet doen, dat je er zo weinig mogelijk last van ondervindt.

Het is een prima baantje voor velen. Je hoeft er geen raketwetenschap voor gestudeerd te hebben, je krijgt een mooi uniform aan en je komt eens lekker buiten. Soms krijg je te maken met agressieve automobilisten, maar da’s een probleem van deze tijd helaas. En ook niet alleen voor verkeersregelaars.

Eigenlijk kan er niet zoveel mis gaan, zou je denken. Maar daar zit je helemaal naast. Want dat kan wel en dat ga ik je nu vertellen.

Dit is het domste verhaal van vandaag…

Drie verkeersregelaars in de omgeving van het Gooi gingen gisteren eens op pad. Briefing mee, plattegrond onder de arm, fluoriserende hesje aan en op weg naar een rotonde in Baarn waar aan de weg werd gewerkt. Het zou daar chaos worden, vooral voor fietsers en dan is het fijn als er verkeersregelaars zijn die de boel een beetje in de gaten houden.

Eenmaal aangekomen leek het een heel makkelijk klusje te gaan worden. Er leek namelijk vrij weinig aan de hand, de stoplichten werkten gewoon en er was geen enkele fietser in nood. Easypeasy, zullen ze gedacht hebben.

De hele dag stonden ze daar lekker met de handjes in de zak te kijken hoe alles eigenlijk prima verliep, ook zonder hun hulp. Totdat ze door een passant werden gewezen op een rotonde verderop. Waar wél aan de weg werd gewerkt en waar verkeersregelaars wél nuttig waren. Ze stonden bij de verkeerde rotonde. Serieus waar.

En als je denkt, dat kan gebeuren, ze zouden wel snel naar de goede zijn gegaan… Neen. Niets van dat alles. Ze bleven halsstarrig met de handjes in de warme zakken bij de foute rotonde staan. De hele dag!!! Pas vanochtend zijn ze naar de juiste plek gegaan.

Volgens omstanders was het gisteren best gevaarlijk bij de verkeersregelaarsloze rotonde. Er fietsten veel (kleine) kinderen met hun fietsjes over de drukke weg en het had makkelijk mis kunnen gaan.

Volgens de gemeente Baarn ging het om een menselijke fout; de verkeersregelaars hadden de plattegrond verkeerd gelezen. Op de vraag of het ze niet was opgevallen dat er op de rotonde niks aan de hand was en ze het het wel heel rustig hadden en waarom ze niet pro-actief op zoek gingen naar een eventuele fout, kon de woordvoerder niet antwoorden.

Die was net als wij waarschijnlijk met stomheid geslagen vanwege zo veel onbenul... Je verzint het niet.