Kimi Raikkonen is officieel een drankorgel

En alleen al daarom houden wij van hem.

Het is verreweg de coolste coureur van de grid: Kimi Raikkonen. Ja, Lil’ Lewis heeft meer ‘swag’ op ‘Insta’, maar zo cool als Kimi zijn er maar weinigen. De Fin praat niet te veel en als hij wat zegt is het gortdroog, geestig en vooral: eerlijk. Zeker nu de jaartjes voor hem beginnen te tellen, valt op dat hij qua snelheid nog altijd behoorlijk mee kan en dat hij alleen maar grappiger wordt. Hij lijkt wat losser te zijn dan in, bijvoorbeeld, zijn McLaren periode.

Maar het meest ‘los’ was Kimi Raikonen tijdens zijn periode bij Lotus-Renault in 2012. Nu zijn we al het een en ander gewend van de Fin en weten we dat hij een redelijke neut of borrel wel weet te waarderen. Maar wat Kimi in zijn laatste biografie ‘The Unknown Kimi Raikkonen’ bekend maakt, slaat werkelijk alles. In het boek geeft hij namelijk toe een redelijke bender te hebben gemaakt. Tussen twee Grand Prix’ presteerde hij het om 16 dagen achter elkaar aan de fles te zijn geweest. 16 dagen, dat haalde Willem-Alexander niet tijdens zijn studentenperiode.

2012 was het jaar waarin Kimi Raikkonen zijn rentree maakte in de Formule 1. Daarvoor reed hij enkele jaren in het WRC en reed hij zelfs mee in een heuse NASCAR race. In 2012 was Lotus Renault een bovengemiddelde middenmoter. Of zijn alcoholische escapades schade hebben toegebracht dat seizoen? Waarschijnlijk niet. De Fin werd uiteindelijk derde. Bij deze het einde van Autoblog Boulevard. Cue the music.