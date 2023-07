BREEK: “Nyck de Vries per direct ontslagen!!!”

Nyck de Vries hoeft niet meer terug te komen naar de zomerstap.

Het siezoen van Nyck de Vries is een ongelukkige. Na een geweldige prestatie op Monza in 2022, dacht Helmut Marko dat Nyck de Vries een talent was dat er meteen zou staan. Het bleek anders uit te pakken. De Vries had erg veel moeite met de AlphaTauri AT04 en staat laatste in het klassement.

Nyck de Vries ontslagen bij AlphaTauri

Wederom was De Vries langzamer dan Tsunoda. Van Tsunoda weten we dat hij bij vlagen snel kan zijn, maar het is niet echt een consistente coureur. Wellicht had Marko het idee dat hij met De Vries een snelle mentor in huis haalde. Niets bleek minder waar. De maat is nu vol en De Vries is per direct ontslagen.

Dat meldt niemand minder dan Allard Kalff op Twitter. Allard kent Nyck en de familie goed en hoort dit soort dingen ietsje eerder. Daarbij is de sympathieke oud-Carisma-racer niet heel scheutig met dit soort uitspraken, dus we gaan ervan uit dat het ook klopt.

Wie is de opvolger?

De verwachting is dat AlphaTauri binnenkort bekendmaakt dat Nyck de Vries per direct ontslagen is. De coureur die ‘m moet gaan vervangen is nog niet bekend. Liam Lawson en Alex Palou lijken grote kanshebbers te zijn, ondanks dat die nu nog hun eigen agenda hebben. Lawson rijdt nu Super Formula en Palou leidt het IndyCar kampioenschap.

Een andere coureur die zo in kan stappen is Daniel Ricciardo. Volgens De Telegraaf is Daniel Ricciardo de opvolger van De Vries en kan hij zich opmaken voor de GP van Hongarije.

Het is extra zuur voor de Vries, daar de AT04 ook een zeldzaam slechte zeepkist is. Het is de traagste auto van het veld. Nog zuurder is dat er voor Hongarije (de eerstvolgende GP) er een groot aantal updates op de planning staat.

