Maserati Ghibli wordt zowaar vooruitstrevend

Wordt het dan eindelijk een leasetopper?

De Maserati Ghibli is de auto waar je heel erg graag van wilt houden. In vergelijking met de Duitse concurrentie komt de auto tekort op diverse vlakken. Maar als je een Ghibli met benzinemotor voorbij ziet (en hoort!) rijden, heb je spijt dat je toch de veilige keuze hebt gemaakt.

Op zich zijn er genoeg mensen die infotainment minder belangrijk vinden en heeft Maserati tegelijkertijd de Ghibli gedurende de carrière van de E-segmenter voorzien van updates. Het grootste gemis zijn eigenlijk ‘populaire’ motoren. De zescilinder benzinemotoren zijn geweldig en ook de 275 pk sterke V6 diesel is een pareltje. Maar de concurrentie wordt voornamelijk erg veel verkocht met een eenvoudigere viercilinder motor, al dan niet in combinatie met een elektromotor.

Goed nieuws, de Ghibli gaat dan ook eindelijk aan de hybride aandrijving! Dat meldt Automotive News Europe. De auto wordt op 21 april onthuld op de Bejing Auto Show. Maserati doet het relatief goed in China, maar ook daar worden hybrides en elektrische auto’s gestimuleerd. Ondanks dat Maserati behoorlijke populariteit geniet in China, vielen de verkopen vorig jaar wat tegen. Sowieso is de Ghibli geen hardloper: in totaal zijn er iets meer dan 100.000 exemplaren van gebouwd.

Qua specificaties is er nog niet veel bekend, maar wel dat het een plug-in hybride zal worden. Het lijkt zeer aannemelijk dat Maserati deze uitvoering ook naar Europa gaat brengen. Een PHEV heeft bijna altijd een veel lagere CO2-uitstoot op papier. Op dit moment worden de Ghibli’s dankzij hun hoge CO2 uitstoot zeer zwaar belast. De goedkoopste Ghibli (de diesel) kost 105.946 euro.