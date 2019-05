Meesterbrein maakt gewone Honda Civic premium

Petje af.

Nu de achterwielaangedreven C-segmenter op het punt staat te verdwijnen, is onze hoop gericht op Alfa Romeo. Kom op Alfa, de andere merken reiken je de kans op een presenteerblaadje aan, kop die bal even binnen. Op basis van een ingekort Giorgo-platform moet er toch een RWD Giulietta kunnen ontstaan zou je zeggen.

Omdat het echter Alfa Romeo is, mogen we misschien wel hopen maar is het beter niet teveel te verwachten. Daarom besloot Andy Barcheck de schone taak op zich te nemen het bier aan de bar te betalen een doodnormale voorwielaangedreven Honda Civic van de derde generatie om te bouwen tot een heus achterwielaangedreven monster met een middenmotor. Heerlijk.

Het project is duidelijk geïnspireerd op de Renault-5 Turbo. De wielen komen zo te zien van een Corvette C4 maar lijken een beetje op de oorspronkelijke units onder de Fransoos. In het middenonder ligt echter geen geblazen turbotor, maar een 3.2 liter grote V6 uit een Acura CL Type S. Oorspronkelijk was dat nog een 2,5 liter grote V6, maar Barcheck verkocht de auto inmiddels aan iemand anders die autoblogs gepatendeerde regel huldigde: geen enkele auto wordt minder van 100 pk meer. De createur vond de motorswap overigens A-OK. Naar eigen zeggen had hij de basis altijd al ontworpen om meer vermogen aan te kunnen.

Misschien een ideetje om dit dan ook maar bij de toekomstige BMW 1-serie te doen en het eindresultaat voor het hoofdkwartier in München neer te zetten als stil protest?