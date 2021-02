Newey heeft niet veel zin om Verstappens RB17 te tekenen - Autoblog.nl

Megabrein Adrian Newey geldt nog altijd als een belangrijke troefkaart voor Red Bull Racing. Maar de enigmatische designer heeft zelf nog niet zo’n trek in het ontwerpen van Verstappens nieuwe bolide.

De beste F1 coureurs krijgen al decennialang een blubberdik salaris. Het is ook niet gek, zij zijn het laatste schakeltje in de keten dat op de zondagen net het verschil kan maken tussen winnen en verliezen. Het resultaat van hun prestaties, is ook het meest zichtbaar. Maak je een mooie inhaalmanoeuvre, dan ben je de hero. Hang je ‘m totaal onnodig in de muur, ben je een zero.

Toch weten de echte kenners dat de kwaliteit van de auto in de F1 eigenlijk belangrijker is dan die van de coureur. Om daar nou precies een percentage aan te hangen, is natuurlijk lastig. Maar de meesten zijn het er wel over eens dat vrijwel alle F1 coureurs in de Mercedes W11 kampioen hadden kunnen worden vorig jaar. Sommigen wellicht alleen met wat meer marge dan anderen.

Maar ja, die kwaliteit van die auto, die hangt af van honderden mensen. Het is over het algemeen moeilijk om nou precies te identificeren wie de man (m/v) met de geweldige ideeën is waardoor de auto zo snel gaat. Dat blijkt wel uit het feit dat Mike Gascoyne door Toyota en later nog door Spyker en Caterham een godsvermogen is betaald om ‘zijn’ snelle Renaults van 2005 en 2006 een passend vervolg te geven. Uiteindelijk bleek echter dat waarschijnlijk iemand anders verantwoordelijk was voor die snelheid, of dat Mike’s ideeën gewoon op waren. Hij kwam namelijk niet meer verder dan het bouwen van een aantal trage kippenhokken.

Heel soms is het echter een stuk duidelijker dat iemand een gemene deler is bij de bouw van de ene snelle auto na de andere. Als je in de jaren ’90 kampioen wilde worden in de F1, had je eigenlijk twee opties. De eerste was valsspelen met verboden traction control, de andere was Adrian Newey in dienst nemen. Newey tekende eerst de kampioensauto’s waar zelfs Hill en Villeneuve kampioen mee werden. Daarna stapte hij over naar McLaren en maakte daar pardoes Hakkinen nog twee keer kampioen voor het nieuwe millennium.

Dergelijk succes is kostbaar in de F1 en dus krijgt Newey een vorstelijk salaris. Kennelijk heeft Ferrari hem al minimaal een keer een blanco cheque aangeboden om naar Italië te komen. Maar Adrian is een beetje eigenaardig en heeft kennelijk geen trek in een Italiaans avontuur. Wel stapte hij over naar het in Milton Keynes gevestigde Red Bull Racing. Kennelijk had David Coulthard nog wat te maken met deze overstap. De Schot kende Newey nog van zijn tijd bij McLaren.

En ook voor Red Bull Racing heeft het in huis halen van Adrian geen windeieren opgeleverd. De renstal werd door trucjes als de geblazen diffuser en de setup met veel ‘rake’ (de achterkant staat hoger op de poten dan de voorkant) vier keer kampioen met Vettel achter het stuur. De laatste titel dateert echter alweer van 2013. Is Newey het kwijt? Heeft ‘ie er gewoon geen trek meer in? Het zijn gedachtes die al langere tijd ronddwarrelen in de paddock.

In gesprek met Formule1.nl geeft Newey nu zelf (weer) brandstof aan de geruchten dat hij het niet meer zo enorm naar zijn zin heeft in de F1. De invoering van het budgetcap en het versimpelen van de aerodynamica op de auto’s vullen hem niet van warmte. Newey gooit zijn achterwerk tegen de krib:

Ik vind het gewoon zo jammer en een gemiste kans. Als je met een compleet nieuw reglement op de proppen komt, zorg dan dat het goed is. Maar dat zijn deze regels gewoon niet. Adrian Newey, slaat niet rondom de struik

Op de vervolgvraag of hij dan nog wel gemotiveerd is om Max Verstappens nieuwe auto te ontwerpen, antwoordt Adrian als volgt:

Ja, al moet ik toegeven dat ik nog wel ‘iets’ moet vinden om deze regels spannend voor mezelf te maken. Het is niet dat ik niet van verandering of vooruitgang houd, maar ik vind dit gewoon geen goed reglement. Adrian Newey, geen familie van Adrian van Hooydonk

Waarvan akte.