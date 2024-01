Perez gaat dit jaar Max Verstappen wel verslaan

Sergio Perez heeft een plan bedacht om Max Verstappen dit jaar wel te verslaan.

Sergio Perez had afgelopen jaar zijn beste Formule 1 seizoen ooit. Hij won twee races en werd tweede in de eindstand van het WK. Probleem is alleen dat dit niet het hele verhaal was. De Mexicaan werd namelijk in mootjes gehakt door teammaat Max Verstappen.

Grand Canyon

Het was niet eens zo dat Sergio de David Coulthard-rol had. Die riep ook elk jaar dat hij kampioen gingen worden en dat was op een gegeven moment ook niet meer serieus te nemen. Maar, DC wist in ieder geval nog wel eens Hakkinen te verslaan. Er was een verschil, maar dat was geen Grand Canyonesque kloof. In principe was het niet ondenkbaar dat die geslecht zou kunnen worden. Het gebeurde alleen jaar op jaar niet en op een gegeven moment gelooft niemand er meer in.

Zelfs bandenfluisteren kan Max beter

Tussen Max en Checo bestaat echter wel een enorme kloof. Max behaalde afgelopen seizoen praktisch twee keer zoveel punten als Sergio. Over de kwalificaties en startposities hoeven we het helemaal niet te hebben. Terwijl dat niet eens de grootste kracht is van de Nederlander. Eigenlijk is MV1 op alle vlakken beter. Zelfs het heelhouden van de banden gedurende een stint, wat ooit als grote kwaliteit van Perez werd gezien, heeft Max doorgaans beter onder de knie.

Big in Japan Mexico

Cynici zeggen dan ook dat het enige wat Perez beter doet, het verkopen van merchandise (en blikjes) is. De Mexicaan is extreem populair. Meer mensen kopen zijn shirtjes, dan die van drievoudig kampioen Max Emilian. Op zich bijzonder, maar racen is groot in Mexico en voor de Mexicanen is Sergio de eerste die zich écht kan meten met de toppers sinds de gebroeder Rodriguez. En die genieten legendarische status in het land van Piñatas, Sombreros en Cartellums.

Is het voldoende voor Red Bull?

Maar mag Sergio bij Red Bull blijven na 2024, of is het dan over en uit voor de getalenteerde doch inconsistente en wellicht niet hard genoeg werkende coureur? Sergio blikt bij Speedcafe terug op zijn jaar en geeft aan dat hij na de race in Qatar echt aan de grond zat. Hij noemt het zijn slechtste F1 weekend ooit. Vanaf daar is volgens hem de wende ingezet. Hij gaat in ieder geval alles op alles zetten om vanaf nu alles te winnen:

Wat we misten, was de progressie. We begonnen het jaar op een hoog niveau, op gelijke hoogte met Max. Maar we waren niet in staat om ons gedurende het seizoen te ontwikkelen. Soms gingen we zelfs achteruit. Dus dat is mijn hoogste prioriteit: het seizoen goed doorkomen. Hoe ik ook begin, het is gewoon belangrijk dat we ons weekend na weekend blijven ontwikkelen en steeds beter worden. Sergio Perez, heeft zelfontwikkeling hoog in het vaandel staan

Waarvan akte.