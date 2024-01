Elegant maar onbekend: de Glas 1700 GT Coupe

Glas is grotendeels vergeten, maar op Interclassics staat er eentje te glanzen.

Dit is een bijdrage van Robert van den Oever en Maarten van der Pas

Heel bekend is het Duitse automerk niet bij het grote publiek in Nederland, maar het maakte mooie en fijn rijdende sportwagens op basis van eigen techniek en ontwerpen van naam: Glas. De autofabrikant heeft maar kort bestaan, totdat BMW zich er noodgedwongen over ontfermde. Op Interclassics in Maastricht vonden we een prachtig gerestaureerde Glas 1700 GT Coupe. Het is een ranke en elegante compacte sportwagen naar ontwerp van de Italiaanse designer Pietro Frua en met een 1,7 liter viercilinder van 100 pk.

De groene 1700 GT is afkomstig uit de Verenigde Staten waar hij in 1967 nieuw is geleverd in Californië. Begin jaren ’80 is de auto gerestaureerd met hulp van Hans Glas zelf (oprichter van het automerk) en in 2016 kwam hij naar Duitsland. Recent is de auto opnieuw helemaal onder handen genomen om volledig gerestaureerd aangeboden te worden met slechts 400 kilometer op de teller.

Het model kwam in 1964 op de markt met een 1,3 liter motorblok en kreeg een jaar later gezelschap van de sterkere 1,7 liter-versie. Deze GT betekende de grote doorbraak voor het kleine Glas dat voorheen bekend was van de Goggomobil, de tweecilinder dwergauto waarmee oprichter Hans Glas in 1955 zijn eerste schreden in de autowereld zette. Van de GT zijn als coupe en cabrio samen ruim 5.300 stuks geproduceerd. Er was in diezelfde periode ook nog een Glas TS vierdeurs sedan, waarvan er 13.000 zijn gebouwd. Voor Glas waren dat grote productie-aantallen, maar het was te weinig om als autofabrikant zelfstandig te kunnen voortbestaan.

Vertild aan ambitie

Voor Glas begonnen de problemen toen het een volgende stap zette naar grotere coupes met een grotere motor. De gemakkelijkste weg was twee 1,3 viercilinders aan elkaar plakken tot een V8 en zo ontstond de Glas 2600 V8. Frua tekende opnieuw voor het ontwerp, dat de bijnaam ‘Glaserati’ kreeg. Omdat de 2600 V8 sterke gelijkenissen vertoonde met de Maserati-coupes uit die dagen die ook van Italiaans ontwerp waren. Glas wilde nog hogerop door een sterkere V8 te ontwikkelen van eerst 3 liter en later 3,2 liter.

Maar het ambitieuze Glas vertilde zich aan de snelle ontwikkeling van zijn nieuwe modellen en in 1966 nam BMW het bedrijf over. De bestaande modellen werden doorgebouwd. De grote coupe mocht door als BMW-Glas 3000 V8, maar na slechts 666 stuks trok BMW daar toch de stekker uit. De GT moest voor grotere aantallen zorgen en kreeg het BMW-logo op motorkap en kofferklep, en de bekende BMW-nieren in de grille. Dat oogde wonderwel natuurlijk, alsof het nooit anders was geweest.

Een belangrijke reden voor BMW om Glas in te lijven was de vooruitstrevende motorentechniek van Glas, die BMW graag wilde hebben. Toch moesten uit oogpunt van efficiëntie de Glas-viercilinders plaatsmaken voor de 1,6 liter uit de BMW 1602. En zo leefde de GT nog een paar voort tot 1968 als BMW 1600 GT.

Het is met Glas eigenlijk net als met Lancia: mooi design en mooie techniek, maar te duur om te maken en daarom bleek zelfstandig voortbestaan onmogelijk. Het verhaal van Glas heeft dus helaas niet lang geduurd, maar we hebben er wel een paar hele mooie auto’s aan overgehouden.