Tekort aan stroom nekt elektrische auto’s

De overgang van brandstofauto’s naar elektrische auto’s zorgt ervoor dat er niet voldoende stroom is.

Vanmorgen schreven wel al dat de ambities van ons kabinet om het Nederlands wagenpark te vergroenen vertraging oploopt omdat de prijzen absurd hoog zijn, komt nu het bericht binnen dat er niet voldoende stroom is. Lekkere maandag dit.

Tekort aan stroom voor elektrische auto’s

In elk artikel over elektrische auto’s kunnen we het wel schrijven: zorg dat de infrastructuur op orde is! Je hebt niks aan een elektrisch aangedreven auto als er geen laadpalen zijn waar je stroom kan tappen. Het is als treinen bestellen, terwijl er nog geen spoor ligt. En die infrastructuur is niet (voldoende) gereed en klaar voor de overgang. Het stroomnet kan het simpelweg niet aan.

Dat zien we nu in Overijssel en Gelderland, waar het plaatsen van een openbare laadpaal wel weken, tot maanden, kan duren. Dit omdat het stroomnet de extra vraag niet aankan. Het doel van onze overheid is dat we in 2050 helemaal zijn overstapt, dan is de brandstof auto namelijk verboden. Maar, dan moet je wel kunnen opladen. Daar zijn de komende zeven jaar 400.000 openbare laadpalen voor nodig. Dat is de inschatting van het duurzaamheidadviesbureau Over Morgen, laten zij optekenen in het AD.

Te snel?

Misschien gaat de transitie wel te snel en moeten we een pas op de plaats maken. Nederland doet het best goed en het aantal laadpalen groeit gestaag. Maar niet genoeg en nu komen de grenzen van het stroomnet al in zicht. Het net moet verzwaard worden om bijvoorbeeld alle palen aan te kunnen. Toch wel opmerkelijk omdat als je teruggeeft aan het netwerk, met bijvoorbeeld je zonnepanalen, je binnenkort wellicht daarvoor moet betalen. Omdat het net overbelast kan raken door teveel stroom. Maar de conclusie is en blijft dus, het net moet klaargemaakt worden voor de toekomst.

Speerpunt verkiezingen

Autobrancheorganisatie Bovag en Over Morgen pleiten er dan ook voor om het gereedmaken van het stroomnet een speerpunt te maken van de aankomende verkiezingen. Om de groene ambities te kunnen waarmaken, maar ook om de stroombehoefte van iedereen te kunnen blijven garanderen. Dat zou inderdaad wel prettig zijn.