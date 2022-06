Mazepin wil Magnussen achterna. Serieus.

Af en toe lijkt het alsof de Nikita op zijn achterhoofd is gevallen. Mazepin wil Magnussen achterna qua loopbaan.

In principe moet je als sporter ervan overtuigd zijn dat je de beste bent of de beste kunt zijn. Anders kun je er beter niet aan beginnen. Veelal wordt die overtuiging en mindset gezien als ‘arrogant’, maar als Dirk Kuijt luisterde naar iedereen om hem heen zou hij nooit voor Feyenoord, Liverpool, Fenerbache en (weer) Feyenoord hebben gespeeld. Met hard werken en nooit door een ondergrens te zakken kun je ver komen.

Voor sommige Formule 1-coureurs geldt dat ook. Het mooie van F1 is dat talent niet de enige manier is om de sport te bereiken. Sterker nog, er zijn zat talentvolle coureurs die blijven steken op Formule 2-niveau omdat mindere goden met diepere zakken voorrang krijgen. Een stuitend voorbeeld is Mazepin.

Mazepin wil Magnussen achterna

Nikita Mazepin heeft elke vorm van realiteit met de wereld verloren en aast op een comeback. Ja, echt. Dat zegt hij tegen Match.tv, een Russische zender in handen van Gazprom. Daarbij zegt Nikita heel veel onzin, maar twee opmerkelijke dingen die we je simpelweg niet willen onthouden.

Ten eerste, hij denkt dat hij terug kan keren. Daarbij vergelijkt hij zichzelf met niemand minder dan Kevin Magnussen. Ironisch genoeg heeft Nikita het plaatsje van Kevin ingenomen in 2021. In 2022 werd die beslissing min of meer teruggedraaid.

Vanwege de oorlog in Oekraïne (door Rusland) willen Haas, de FIA en de FOM niets meer te maken met het land van Putin. Er wordt dit jaar niet gereden in Rusland en Mazepin is aan de kant geschoven. Nikita Mazepin mocht Haas een jaartje financieren omdat het niet goed ging met het team. Kevin Magnussen heeft zich ruimschoots bewezen in de sport.

Schumachers resultaten

vervolgens heeft Mazepin nog meer onzin uit te kramen. In dit geval gaat het om Mick Schumacher. De Duitser heeft er voorlopig nog niet een geweldig seizoen en Mazepin haalt dat nog maar eventjes fijntjes aan. Volgens Mazepin ‘spreken de resultaten voor zichzelf’. Een goede oorveeg. Vergeet echter niet dat Mick een wonderkind leek naast de zeldzaam slechte Mazepin. Dus als Mick er niets van bakt, hoe belabberd is Mazepin dan?

De kans dat Mazepin terugkeert, achten wij erg klein. Nu een coureur als Magnussen laat zien dat Mick Schumacher niet zo’n enorm talent is als wij dachten, kunnen we dus zeggen dat Mazepin écht slecht was.

Daarnaast ziet het er niet naar uit dat Rusland binnenkort stopt met het bombarderen van Oekraïne, dus het zal nog wel even duren voor dat we Mazepin weer kunnen verwelkomen op de paddock.

Via: Racingnews365.