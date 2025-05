BREEK: kinderzitjes bevatten levensgevaarlijk PFAS

Denk je je kind te beschermen, bekogel je hem of haar in plaats daarvan met een dosis PFAS. Dat kan toch nooit de bedoeling zijn geweest…

Terwijl onze kamerleden en regeringsleiders zich steeds meer verliezen in levensgevaarlijke symboolpolitiek, betegelen we ons leven tegelijkertijd met rubber stoeptegels. Vruuger zat je als kind prinsheerlijk en vrij op een achterbank zonder gordels en hoofdsteunen. Generaties zijn zo grootgebracht. Doch tegenwoordig zit je vanaf jongs af aan vast in een dwangbuis. Vastgesnoerd in een krappe cocon gemaakt van plastic, stof en betutteling.

IJsberen

Maar helaas is dat niet het enige waar de kinderstoeltjes uit bestaan. Ons aller ANWB heeft namelijk een test gedaan van verschillende stoeltjes en daarbij ook getest op per- en polyfluoroalkylstoffen (PFAS). Dit puur door mensen gemaakte stofje is tegenwoordig aantoonbaar in het bloed van praktisch iedereen. Inclusief walvissen, zandhagendissen en ijsberen.

Teflon don

Ooit werd PFAS en met name Teflon gezien als een magische vooruitgang in het bestaan van de mensheid. PFAS reageert met vrijwel geen andere stof, omdat het bestaat uit (lange) ketens van koolstofatomen die verzadigd zijn met fluor atomen. Het huwelijk tussen deze twee atomen is dermate sterk dat niets er tussen kan komen. Zelfs die sexy waterstofatomen worden keihard genegeerd door de koolstofatomen die vastzitten aan fluor. Alles kaatst er daardoor vanaf. Maar het betekent ook dat de moleculen praktisch nooit vergaan…en opstapelen in de natuur en/of jouw lijf. Waar ze allerlei ellende kunnen veroorzaken, zoals verschillende soorten van kanker.

Daadwerkelijk gevaarlijk

Stiekem is dit al decennia bekend (aanrader, kijk de film Deep Waters). Maar waar onder andere de Nederlandse overheid navelstaart op onschuldige stoffen als stikstof en koolstofdioxide, is het verrassend mild op PFAS. Hoewel PFAS dus daadwerkelijk imminent schadelijk is voor mens en dier. Enfin, de meeste van onze leiders zijn dan ook apparatsjiks die een lekker baantje willen hebben en de ballen verstand hebben van scheikunde, natuurkunde of biologie. Dat leer je immers niet bij gender studies.

Afstotend

Als resultante begint de blootstelling aan PFAS voor een jonge spruit dezer dagen al vroeg. De ANWB kwam zelfs tot de schokkende conclusie dat het stoeltje dat zij als veiligste beoordeeld hadden, het meeste PFAS bevat. PFAS wordt nog steeds toegepast in veel producten om waterafstotend te zijn. Zoals matchende windbreakers. De fabrikant van het betreffende stoeltje heeft wel beloofd dat er inmiddels een andere bekleding wordt toegepast. Waarvan akte. Ben jij opgegroeid in een autostoeltje? Of ben je een oude bok (m/v/i)? Laat het weten, in de comments!