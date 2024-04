BREEK! Laadpalen in Utrecht gaan op zwart!

Lekker dan. Moet je laden, gaan de laadpalen op zwart…

Dat krijg je er nou van. Als je iets probeert door te drukken, maar geen rekening houdt met de infrastructuur. Dan krijg je problemen. En daar zijn ze in de provincie Utrecht nu ook achter. Daar gaan de laadpalen namelijk op gezette tijden op zwart.

Dat komt omdat het stroomnet al die ladende EV’s niet aankan, heel simpel gezegd. Wisten wij allang, maar het kabinet en de provincie hebben nu ook gezien dat het zo niet langer gaat…

Laadpalen in Utrecht gaan op zwart!

Overigens gaat het niet alleen om elektrische auto’s hoor, zij zijn niet de enigen die het stroomnet dusdanig overbelasten dat de laadpalen op zwart gaan. Het ligt aan veel meer dingen. Duurzame huizen met een warmtepomp bijvoorbeeld.

Ook die dingen werden zo aangeprezen, dat steeds meer huizen zo’n pomp hebben. En als die allemaal tegelijkertijd draaien, levert dat ook een enorme piek op in de vraag naar stroom. En dan heb je ook de industrie nog die een flinke duit in het zakje doet.

En dus zijn er oplossingen gewenst. En die zijn er hoor. Zo moeten er dus slimme laadpalen komen die in tijden van drukte op zwart gaan. Jammer als je toevallig net staat te laden en naar huis moet, had je maar benzine moeten blijven rijden.

Verder willen minister Jetten en de netbeheerders gebruik gaan maken van gasturbines als het echt koud is. Die zorgen dan dat er überhaupt genoeg stroom is om aan de enorme vraag te voldoen. Gasturbines ja. Geïmporteerd uit een ver land, omdat we de 500 miljard kubieke meter die we zelf nog hebben lekker met rust laten.

Verder wordt nu geadviseerd om geen volledig elektrische warmtepomp meer te nemen als je een nieuwe moet. Ga voor hybride, zeggen ze nu. Dus ook met gas. Anders kunnen er vanaf 2030 zelfs helemaal geen duurzame woningen gebouwd worden. Zoals ze zelf zeggen, de weg naar groen kan ziet zonder een beetje grijs… Komen ze nu mee…

Kortom, als je in de provincie Utrecht woont (ja!) en een ev hebt (ook ja!), zorg dan dat je je accu vollaadt in een naburige provincie. Want al zou het je lukken om thuis te komen, laden gaat je toch niet lukken…