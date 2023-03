BREEK: Lamborghini Revuelto gelekt

Revuelto, de opvolger van de Lamborghini Aventador, is gelekt.

Oei, boze mannetjes in Sant’Agata Bolognese. De opvolger van de Lamborghini Aventador is gelekt! Vlak voor de grote presentatie is de Lamborghini Revuelto nu al te zien. De Italiaanse autofabrikant onthult het model vanavond officieel, maar van een echt geheim is nu geen sprake meer. Helaas pindakaas. Het Italiaanse Autopareri zou verantwoordelijk zijn geweest voor het lek.

Het lijkt een evolutie te worden op de Aventador. De voorzijde is duidelijk anders, met grote gaten om koeling door te laten. Er zijn bijzonder veel elementen van de Sian te bespeuren. De algehele vormgeving, maar ook zeker het design van de koplampen.

Lamborghini Revuelto gelekt

Dat kwam ook al naar voren met eerder gelekte schetsen van de supercar. De zijkant lijkt echter veel overeenkomsten te hebben met zijn voorganger. Dan was de stap van de Murciélago naar de Aventador gevoelsmatig een grotere schok. Als ik je zou zeggen dat dit een nieuwe fantasie supercar is in de game Grand Theft auto dan had je het ook geloofd denk ik.

De aandrijflijn in de nieuwe Lamborghini Revuelto bestaat uit een V12 hybride. De twaalfcilinder is behouden gebleven, maar krijgt wel hulp van elektromotoren. Door de hybride setup knalt het systeemvermogen door de 1.000 pk. Daarmee zal het ongetwijfeld een spectaculair en dramatische machine worden. Maar ook zo spectaculair als zijn atmosferische dinosaurus voorganger? Dat valt te betwisten.