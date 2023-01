Gelekt: zo gaat de Aventador-opvolger eruit zien!

De eerste plaatjes van de Aventador-opvolger zijn het internet op gelekt. En nee, dit is niet de Sián.

Het is een van de onthullingen waar we naar uit kijken in 2023: de opvolger van de Aventador. Lamborghini komt anno 2023 nog gewoon met een gloednieuwe V12 supercar. Dat wordt een hybride, maar dat mag de pret niet drukken. De Sián en de nieuwe Countach waren dat ook al en het geluid is er niet minder om.

Onze nieuwsgierigheid wordt vandaag alvast deels bevredigd. De eerste beelden van de Aventador-opvolger zijn namelijk gelekt, in de vorm van patenttekeningen. Dat zijn niet de beste beelden, maar we krijgen wel alvast alle hoeken te zien. En dat zijn er nogal wat.

Het is vooral een feest der herkenning, want er is nog veel Aventador in terug te zien. Sterker nog: de verschillen tussen deze auto en de eerste Aventador zijn niet veel groter dan de verschillen tussen de eerste Huracán en de Huracán Tecnica. De Italianen zijn duidelijk niet met een blanco vel papier begonnen.

De Aventador-opvolger is eigenlijk vooral een mix van de bestaande modellen. Je kunt precies aanwijzen wat waar vandaan komt: de daklijn, raampartij en spiegels van de Aventador, de neus komt van de Sián en de difusser en achterlichten van de Centenario.

Het design oogt daarmee een stuk drukker dan het design van de originele Aventador LP700-4. Er zijn nog nooit zoveel lijnen nodig geweest voor een patenttekening. En dan moeten alle extremere varianten nog komen…

Enfin, een Lamborghini mag er best een beetje agressief uitzien. En je moet je definitieve oordeel natuurlijk altijd uitstellen tot er goede foto’s zijn. Het belangrijkste is in ieder geval dat deze auto nog uitlaten heeft waar straks een V12-geluid uitkomt.

Via: Wilco Blok