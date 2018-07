BREEK: Lewis Hamilton moet zich melden bij de stewards

Een strafje hangt in de lucht.

We dachten dat de chaos al compleet was in Hockenheim, maar misschien waren we voorbarig. Inmiddels is namelijk gebleken dat de chaotische niet-pitstop van Hamilton misschien nog een staartje krijgt. Toen de race opeens volledig openlag dankzij de crash van Vettel en de daaropvolgende safetycar twijfelde het team van Mercedes duidelijk of het Hamilton naar binnen moest halen. Hamilton kreeg over de radio een aantal keer afwisselend ‘kom naar binnen’ en ‘blijf buiten’ te horen. Dat de pitmuur niet echt alles onder controle had check je in de video hieronder.

Maar goed, Hamilton won de race, dus eind goed al goed zou je zeggen. Die conclusie is mogelijk echter te simpel, want zoals we weten kent de Formule 1 ettelijke regeltjes waar je je aan moet houden. De Amerikaanse rechtenhouder Liberty Media wil hier weliswaar in snoeien, maar uiteindelijk heeft de FIA het laatste woord. Enkele oplettende F1-volgers hebben dan ook opgemerkt dat wat Hamilton misschien wel helemaal niet mag. Als bewijsmateriaal voeren ze op Reddit bijvoorbeeld aan dat Kimi Raikkonen tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan een straf en een paar strafpunten kreeg voor hetzelfde ‘vergrijp’ dat Hamilton vandaag pleegde.

Inmiddels is bekend geworden dat Hamilton zich inderdaad mag melden bij de stewards om zich te verantwoorden. Als dezelfde richtlijn deze keer ook wordt toegepast, lijkt een straf haast onvermijdelijk. Daar Bottas met nét iets minder dan vijf seconden na HAM over de finish kwam, gaat hij er mogelijk dus alsnog met de winst vandoor. In dat geval zal hij een van de weinigen mensen binnen het Mercedes-team zijn die daar blij mee is, zo weten we vandaag officieel dankzij de team order die BOT aan het ein van de race te verwerken kreeg.

Een mogelijk verweer dat Hamilton te berden kan brengen is ‘overmacht’, maar gezien de beelden kan hij daar eigenlijk geen aanspraak op maken. Hij hád de pits makkelijk kunnen halen. Bij overmacht moet je eerder denken aan dit incident van Raikkonen uit 2007.

We wachten af of de FIA het aandurft om consequent te zijn.

Dank Dennis voor de tip!