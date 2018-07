Waarom ‘DC’ vandaag de interviews deed na de race

Popcorn!

David Coulthard trotseerde zojuist na de F1 race van vandaag (verslag) weer en wind om de top-3 finisher wat zachte vragen voor te schotelen. Maar eigenlijk was het helemaal niet de bedoeling dat Coulthard deze taak op zich nam dit weekend. RTL-verslaggever Nico Rosberg was daarvoor namelijk aanvankelijk de aangewezen man, net als in Monaco.

De Duitser was eerder stil over deze kwestie, maar laat nu aan Bild weten dat Lewis Hamilton bezwaar heeft gemaakt tegen Rosbergs nieuwe rol als interviewer na F1-races. Zoals bekend groeiden Rosberg en Hamilton min of meer samen op bij de opleidingsteams van McLaren en Mercedes, maar kwam er een eind aan hun ‘vriendschap‘ door de keiharde tweestrijd die de twee voerden bij Mercedes.

Dramakoning Lewis zou er kennelijk nog steeds zo salty over zijn, dat hij notoir petgooier Rosberg belemmert zijn nieuwe baan uit te voeren. Je zou nog kunnen denken dat ROS nonsens de wereld inslingert om zijn oude frenemy zwart te maken, maar het lijkt er toch op dat hij de waarheid spreekt. De FIA heeft namelijk bevestigd dat Coulthard Rosbergs plaats ingenomen heeft nadat ‘een coureur’ bezwaar heeft gemaakt tegen de aanwezigheid van de laatste op het podium. Man man man…