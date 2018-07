Uitslag Formule 1: Grand Prix van Duitsland 2018

Bratwurst!

Don’t call it a comeback! Niet alleen de Grand Prix van Frankrijk keert dit jaar terug op de kalender, ook de Grand Prix van Duitsland is zurück. De feestvreugde is mogelijk van korte duur, want het gerucht gaat dat het feestje op Hockenheim voorlopig eenmalig zal zijn. Het blijft kennelijk lastig om geld te verdienen aan het organiseren van een Duitse Grand Prix in het post-Schumacher tijdperk.

Dat betekent ook dat Sebastian Vettel het ijzer moet smeden nu het heet is. De Heppenheimer won nog nooit op Hockenheim in de F1. Vandaag krijgt hij echter een uitgelezen mogelijkheid om dat ‘recht te zetten’. Gisteren pakte SV5 immers de pole, terwijl zijn grote rivaal Hamilton dankzij panne in de kwalificatie (verslag) slechts als veertiende start. Aanvankelijk was dat zelfs de vijftiende stek, maar omdat Gasly de nodige motoronderdelen moest wisselen heeft HAM alweer een plekje gewonnen. Harde vraag: had Mercedes niet ook beter vast wat onderdelen op HAM’s auto kunnen wisselen?

Achter op de grid treft Gasly overigens Daniel Ricciardo naast zich aan. De Ozzie had al voor het weekend besloten een zwik nieuwe motoronderdelen te laten monteren. Daarmee staan twee van de ‘toppers’ dus uit positie op de grid, wat ons goede hoop geeft een paar mooie inhaalraces voorgeschoteld te worden.

Start

De eerste mannen op de grid komen eigenlijk allemaal even goed weg. Verstappen lijkt de meeste kans te maken op het winnen van een plaatsje, maar Raikkonen weet hem uiteindelijk net voor te blijven. Daarachter zijn de ogen gericht op Grosjean. Je durft er gewoon bijna niet naar te kijken terwijl hij zich samen met Magnussen en de twee Renaults door de eerste bochten wurmt, maar het gaat allemaal heel goed deze keer. Dat wil zeggen, GRO verliest wel een plek aan de goed startende Hulkenberg, maar zijn auto is nog helemaal intact. Hulde.

Hamilton en Ricciardo komen niet direct ontzettend hard opstuimen. Hamilton verliest zelfs een plaats bij de start, maar die krijgt hij vrij snel terug van Ocon. En als we zeggen ‘krijgt’ bedoelen we ook echt kríjgt. Net als in Monaco legt Ocon zijn beoogd broodheer Mercedes geen strobreed in de weg. Of dat echt de juiste manier is om respect af te dwingen in de F1?

Ah c’est dégueulasse! Schreven we zojuist nog dat Grosjean lekker ging, rookt hij nu alweer een zware pijp. Over de radio geeft GRO aan dat hij wat problemen heeft met de setup van zijn auto. Dat is ook te zien op het circuit, want Romain zit in de achteruit. Hij valt terug tot achter Perez en Hamilton. Daarmee zit hij echter nog wel voor Daniel Ricciardo, die in ronde 13 pas aanbeland is op positie 13.

Mid Race:

Kimi Raikkonen opent het grote pitstop-bal in ronde 15. Lekker gedaan van Ferrari: hij komt vlak voor de neus van Hamilton weer de baan op én forceert hiermee de hand van Bottas. De Fin van Mercedes is nu kwetsbaar voor een undercut van de Fin van Ferrari. Mercedes reageert echter niet direct. Met de dreiging van regen in de lucht kan het ook nog weleens handig zijn om wat langer ‘buiten’ te blijven, ondanks het feit dat @jaapiyo’s F1 regenkans regels meestal van toepassing zijn. Bovendien lijkt het onwaarschijnlijk dat Raikkonen op deze set softs het einde van de race zal halen. Kimi op een tweestoppertje?

Vooraan het veld is het een tikkie saai, maar in het middenveld vinden er een paar heroïsche gevechten plaats. Hulkenberg is lekker aan het knokken met Ericsson en Ocon en iets daarachter gaat het los tussen onder andere Grosjean, Perez en Sainz. Dit zijn de gevechten die we willen zien!

Vettel maakt in ronde 26 zijn stop. Hij komt voor Hamilton weer de baan op, maar áchter Raikkonen. De Ferrari’s rijden nu derde en vierde achter Bottas en Verstappen. Tussen alle schermutselingen van de middenvelders door, heeft Ricciardo inmiddels zijn plek in de top-6 ook ingenomen. Hij heeft echter wel een achterstand op Hamilton van 27 seconden. Maar dat maakt opeens niks meer uit, want Ricciardo valt weer eens uit met pech.

Even is er de hoop dat ‘de dood’ van de honingdas ‘het brood’ van Verstappen wordt. De Nederland is immers nog niet gestopt. Als er nu eens een (virtuele) safetycar zou komen, kan hij wellicht profiteren zoals in Oostenrijk. Maar helaas, de wedstrijdleiding ziet dat de marshals alles onder controle hebben. Max maakt zijn stop en valt nu terug tot de vijfde plaats, waarbij we moeten aantekenen dat Hamilton nog moet stoppen en Raikkonen vrijwel zeker nog een tweede keer moet stoppen.

Terwijl Ferrari op de radio rept over regen in tien minuten, solliciteert Vettel herhaaldelijk opzichtig naar een call van de pitmuur om hem voorbij te loodsen aan Raikkonen. Maar wacht even Seb, Kimi was toch zo’n snelle coureur die je graag naast je wilde hebben in het team? Kimi zal er zelf in ieder geval geen trek hebben om Sebbie voorbij te laten. Als er daadwerkelijk regen komt zit hij nu op rozen. Vettel daarentegen zou in dat geval waarschijnlijk op Kimi moeten wachten in de pits en misschien kwetsbaar zijn voor de Mercs achter hem.

Ferrari bezwijkt uiteindelijk onder de druk en herinnert Kimi wat zijn plek is in het team. Achter de Ferrari’s tekent zich ondertussen een soortgelijke situatie af bij Mercedes, alleen is het bij de Silberpfeile ‘de eerste man’ die eigenlijk aan de kant zou moeten gaan. Mercedes lost het echter op door Hamilton op zijn oude banden naar binnen te halen.

Misschien was dat echter de zoveelste strategieblunder van Mercedes, want…YES! Water, water, water! Dan toch, eindelijk valt er weer een bakje water over een F1-circuit op racedag. Leclerc en Alonso komen direct naar binnen voor Intermediates en Galsy gaat zelfs voor de Full Wets. De toppers durven het echter niet aan en rijden door. Of nee, toch niet: Max Verstappen stopt ook voor Inters! Willen we meer, of minder H2O?

Helaas kwamen de wissels te vroeg. Leclerc, Alonso, Verstappen en Gasly komen nog een keer binnen om weer terug te wisselen naar droogweerbanden. Geen probleem voor Max, hij had een enorme voorsprong op zijn naaste belagers. De anderen verliezen natuurlijk wel veel plaatsen en Leclerc komt er meteen achter dat in het natte rijden met een F1-auto toch best lastig is. Eerst maakt hij een sierlijke pirouette en daarna schiet hij nog een keer de baan af.

Niet veel later lijkt het stiekem toch weer een beetje harder te regenen. Magnussen trolleert Raikkonen, Perez spint de baan af, het vaatje is compleet gevuld met kruit. Nu alleen de vonk nog. En jawel. SCHEISSE! Vettel glibbert in leidende positie de baan af. Het lijkt wel alsof hij té voorzichtig is met insturen, waarna hij heel lullig op een nat stukje asfalt terecht komt en de boarding kust.

Het incident doet denken aan die keer dat Hamilton in gewonnen positie de pitstraat uitglibberde in de Grand Prix van China. Dat kostte hem uiteindelijk de titel. Of datzelfde ook voor Vettel geldt valt te bezien, maar het is duidelijk dat dit ook door het hoofd van de Duitser schiet getuige zijn reactie op de radio. *snik* Sorry guys *snik*.

De chaos is nu natuurlijk enorm. Opeens lijkt iedereen kans te hebben op de overwinning. Hamilton beleeft een hachelijk moment als hij de pitstraat binnen wil rijden. James Vowles en consorten lijken compleet te bezwijken onder de druk. Kom naar binnen! Blijf buiten! Nee, kom toch naar binnen! Nee…! Wat ze nu precies wilden zullen we wellicht nooit weten, maar Hamilton komt uiteindelijk niet binnen.

Na een veel te lange safetycar periode wordt het veld met nog tien rondes te gaan namelijk weer losgelaten. Bottas valt Hamilton aan, maar moet zich gewonnen geven. De ‘beslissing’ van Hamilton om niet de pits op te zoeken blijkt nu cruciaal te zijn. Niet veel later komt namelijk de walgelijke boodschap van de Mercedes-pitmuur in de richting van Bottas: “hold position, sorry”. Booooe!

Zo stevent Lil’ Lewis op een onbedreigde zege af, ondanks het gejengel van zijn team over de radio over meer regen. Ze maken er nu de grote Mercedes-show van. Om extra zout in de wonden van Ferrari te gooien rijdt Hamilton echter gewoon nog even de snelste ronde van race. Kimi wordt derde, Max vierde. Hulkenberg doet het met plaats vijf, voor Grosjean die zichzelf een dienst bewijst met de zesde plaats. Perez, Ocon, Ericsson en Sainz maken de top-10 compleet na een knotsgekke race. Sainz heeft echter nog een strafje voor inhalen tijdens de safteycar aan de broek gekregen, waardoor Hartley een welkom punt pakt voor Toro Rosso. Germaan Vettel wint in Engeland, Brit Hamilton wint in Duitsland. Het pendulum van het WK is opeens weer in de richting van HAM geslingerd. Wie had dat gedacht na gisteren?

UPDATE 1: Max heeft zijn verhaal gedaan na de race.

UPDATE 2: eigenlijk zou Nico Rosberg vandaag de interviews met de top-3 doen na de race, maar uiteindelijk deed David Coulthard ze. Waarom dit zo was, lees je HIER.

UPDATE 3: Hamilton weigerde te verzuipen in de Duitse regen, maar nu pakken donkere wolken zich alsnog samen boven zijn hoofd: hij moet zich bij de stewards melden voor het ‘pitstraatincident’.

De volledige uitslag

1. Hamilton

2. Bottas

3. Raikkonen

4. VERSTAPPEN

5. Hulkenberg

6. Grosjean

7. Perez

8. Ocon

9. Ericsson

10. Hartley

11. Magnussen

12. Sainz (als tiende over de meet, maar 10 seconden tijdstraf)

13. Vandoorne

14. Gasly

15. Leclerc

DNF

Alonso

Stroll

Vettel

Sirotkin

Ricciardo