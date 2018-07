De Tesla Model S is dé auto van het decennium

Nou weet je het.

Als groot fans van Tesla komt er soms weleens een bericht binnen waar ons hart harder van gaat kloppen op de redactie. Dit bericht is daar een van. Vermaard verzekeraar van klassiekers Hagerty heeft namelijk een lijstje bekend gemaakt van de beste auto’s ooit ever, gerangschikt op decennium. Je kent de naam Hagerty wellicht als je ooit naar de video’s kijkt van Harry’s Garage op Youtube. De verzekertoko is een trouwe sponsor van deze Britse @willeme.

Hagerty begint haar lijstje gek genoeg niet met de jaren ’80 van de 19de eeuw, toen Benz zijn Patent-Motorwagen aan de wereld toonde, maar met de periode 1890 tot 1910. Technisch gezien zijn dat twee decennia, maar soit. De winnaar van deze periode heet de Ford Model T. Bij de decennia die volgen komt men tot het volgende eclectische lijstje:

Ongetwijfeld zal iedereen de nodige op- en aanmerkingen hebben op deze lijst, maar dat is ook deels de bedoeling van lijstjes opstellen: discussie uitlokken over of ze wel ‘correct’ zijn. Misschien dat het prikkelen van de achterban voor Hagerty ook de gedachte is achter het plaatsen van de Tesla Model S (rijtest) in de lijst. Als je een Model S in je schuur zet, is het nog maar de vraag of die over vijftig jaar een epische barnfind vormt. Waarschijnlijk heeft je nageslacht eerder een reden om de grond te saneren.

Maar goed, als je de rechtvaardiging voor deze actie van Andrew Newton aanhoort, heeft ‘ie eigenlijk wel een punt:

Cars still work pretty much the same way they always have, powered by a piston engine that’s fueled by the black goop that we pump out of the ground. Only one car of the 2010s has lit a different path. Only one [car] has shown the world not only the efficiency and environmental advantages of electric power, but it has also shown the performance advantages of electric power and wrapped it all up in a sleek, appealing, and expensive-but-attainable package. In other words, only one has made the electric car cool, and that’s the Tesla Model S.