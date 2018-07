Officieel: Max Verstappen rijdt binnenkort op pornojetsers

De FIA heeft officieel bekend gemaakt dat het de komende jaren een en ander gaat veranderen omtrent het echte zwarte goud in de F1.

Er zijn een aantal dingen die een F1 auto snel maken. Een power unit met dik 1.000 pk helpt natuurlijk, evenals Adrian Newey een auto laten tekenen die glibberiger is als een aal in een emmer snot. Uiteindelijk heb je daar echter niks aan als je alle power niet kan overbrengen op het circuit. En daar heb je alleen maar dat kleine stukje band voor dat daadwerkelijk het asfalt raakt.

De laatste jaren is er in de F1 dan ook veel te doen geweest om de banden. Het eerste decennium van dit millennium stond grotendeels in het teken van de ‘bandenoorlog’ tussen Brigestone en Michelin. Beide merken gaven ontiegelijk veel geld uit om de ander af te troeven, maar die situatie bleek uiteindelijk niet houdbaar. Zowel Michelin áls Bridgestone verdwenen uit de sport en maakten plaats voor Pirelli. Denk overigens niet dat Pirelli niks uitgeeft aan de F1 omdat ze als enige leverancier toch verzekerd zijn van de overwinning: in 2015 claimde Pirelli-honcho Paul Hembery dat Pirelli jaarlijks (deels ook als sponsor) een bedrag stukslaat op de F1 ‘waar je ook een team van zou kunnen runnen’. Dat betekent een veelvoud van het bedrag dat Heineken bijvoorbeeld uitgeeft puur als sponsor (naar verluidt zo’n 30 miljoen per jaar).

Zodoende is het extra zuur voor de Italianen dat ze niet altijd positieve PR overhielden aan hun F1-inzet. Aanvankelijk werd hen min of meer gevraagd banden te ontwikkelen die op een gegeven moment echt versleten. Dit zou races spannender maken. Dat deed het zeker, tenminste kortstondig. Het mooiste voorbeeld was Kimi Raikkonen die in de Chinese Grand Prix van 2012 met luttele ronden te gaan op een zekere tweede plaats af leek te stevenen, toen de grip van zijn banden opeens volledig weg was. RAI zakte door vrijwel het hele veld en wist zijn auto slechts als veertiende over de meet te sturen.

Maar al snel hadden de teams en coureurs de grillige banden min of meer uitgevogeld, waardoor bizarre incidenten niet meer voorkwamen. Keerzijde hiervan was dat om dit te bewerkstelligen het ‘managen’ van de banden absoluut cruciaal was. De banden precies op de juiste temperatuur houden om ze niet te beschadigen was altijd al een skill die je moest hebben als coureur, maar werd nu wel erg geprioriseerd boven zo’n auto keihard over de baan hoeken op de absolute limiet. Zowel coureurs en fans keerden zich zodoende tegen Pirelli.

In de loop der jaren is die kritiek ietwat verstomd, maar het blijft populair om op het zwarte rubber te haten. We hebben inmiddels bijvoorbeeld veel te veel verschillende ‘compounds’ met evenzoveel kekke kleurtjes op de wang. Er is bijvoorbeeld een hypersoft, ultrasoft, supersoft én soft band. Zelfs voor diehards is het makkelijk het overzicht te verliezen. Dit is het eerste wat de FIA wil veranderen.

In 2019 zal er elk weekend alleen keuze zijn tussen een soft, medium of hard compound band. Let wel: een soft van Monaco hoeft qua samenstelling in 2019 niet precies dezelfde band te zijn als een soft voor Silverstone. In die zin is de verandering dus een beetje een wassen neus om het voor het grote publiek ‘simpeler’ te maken. Desalniettemin heeft de FIA harde regels opgesteld voor de verschillende bandencompounds. Komt ‘ie:

De hards moeten op 22 procent van de race twee seconden per ronde aan tempo hebben verloren.

De mediums moeten na 18 procent van de race twee seconden per ronde aan tempo hebben verloren, maar moeten over een rondje 1,2 seconde per ronde sneller zijn dan de hards.

De softs moeten na 10 procent van de race twee seconden per ronde aan tempo hebben verloren hebben, maar moeten over een rondje 2,2 seconde sneller zijn dan de hards.

Nu heb je dus een idee door wat voor hoepels Pirelli moet springen van die gekke FIA-bonzen. In 2021 gaan de veranderingen pas echt los: de lang verwachte 18″ jetsers gaan dan toch echt de huidige (epische) balonbanden vervangen. Tevens worden de voorwielen wat smaller gemaakt. Over een aantal gevolgen die dit gaat hebben schreven we al eerder.

Of het overigens wederom Pirelli wordt dat de banden gaat leveren is nog niet zeker. De FIA staat open voor andere fabrikanten die de sport willen betreden. Handig als de (voornamelijk) Fransen zijn, bestaat die opening in 2020, een jaar voordat de nieuwe 18″ jetsers in worden gevoerd dus. Een nieuwe leverancier zou dus eventueel een setje 13-inchers moeten ontwikkelen voor één jaar om vervolgens aan de slag te gaan met 18-inch units. Puik wark.