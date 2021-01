Breek: Lotus stopt productie 3 modellen - Autoblog.nl

Maar eh, dan hebben we toch het hele gamma al gehad?

Lotus is een heel specifiek merk. Het Britse automerk bouwt raszuivere sportwagens sinds mensenheugenis. Het merk is actief in de racerij geweest en zeer succesvol in de Formule 1. Wat dat betreft is het heel erg vreemd dat het merk niet op gelijke hoogte staat met bijvoorbeeld Porsche en Ferrari.

Wellicht komt dat omdat Lotus alleen voor petrolheads en enthousiastelingen is. Je moet tegenwoordig ook een hoop poseurs, YouTube-sterren en celebrity’s hebben die graag gezien willen worden in je producten.

Lotus stopt productie drie modellen

Enfin, Lotus is bezig met een aantal projecten. Ten eerste is daar de Evija, een 2.000 pk sterke elektrische hypercar waarmee je in luttele seconden je rijbewijs kunt kwijtraken. Daarnaast bouwt Lotus op het moment drie sportwagens: de Elise, de Exige en de Evora. Slecht nieuws voor de liefhebbers van die auto’s: allemaal gaan ze uit productie!

Gaat Lotus zich dan volledig richten op het bouwen van elektrische supercars? Nee, gelukkig niet. Lotus is namelijk aan het broeden op een nieuwe familie van sportwagens. Lotus investeert flink. Er wordt 100 miljoen pond in de Lotus fabriek in Hethel gepompt. Dit om twee assemblagelijnen opnieuw in te richten en 250 nieuwe werknemers aan te nemen. Daarmee is Lotus gestaag aan het groeien, want sinds 2017 zijn er al 670 werknemers bijgekomen.

Lotus Type 131

De eerste nieuwe sportwagen van Lotus, de Type 131, moet de eerste zijn die in de vernieuwde fabriek gebouwd gaat worden. Het is alsnog de bedoeling om de auto’s volgens de Lotus-filosofie te gaan bouwen.

Lotus productie stopt niet direct

De productie van de Elise, Exige en Evora stoppen niet per direct. Lotus gaat dit jaar de drie modellen nog regelmatig in het zonnetje zetten. Reken dus op een groot aantal speciale edities op basis van deze drie modellen. Dat we afscheid moeten nemen van deze drie fijne sportwagens is heel erg jammer, maar vergeet niet dat ze al behoorlijk op leeftijd zijn geraakt in de tussentijd.

De Elise werd in 1995 geïntroduceerd onder regie van Roman Artioli. Sterker nog, de naam Elise is afkomstig van zijn kleindochter Elisa Artioli. De meest recente grote update (de Elise S3) stamt alweer uit 2010. De Lotus Exige kwam in 2000 op de markt. De Exige werd in 2012 voor het laatst voorzien van ingrijpende modelwijziging (Exige S3). De Lotus Evora is de meest moderne Lotus, maar is inmiddels ook al 11 jaar oud. De laatste facelift stamt uit 2015. Kortom, hoog tijd voor vers blik in de showroom. Mocht je interesse hebben in een huidige Lotus, is het goed om te weten dat deze goedkoper zijn geworden dit jaar!