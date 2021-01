Alpine met enorme vleugel herhaalt legendarisch kunstje - Autoblog.nl

De Alpine A110 deed wat een Alpine A110 behoort te doen.

De Alpine A110 is de leukste sportwagen voor ‘weinig’. Natuurlijk, in Nederland is het begrip ‘weinig’ heel erg relatief. Aan de andere kant, noem maar eens een leukere sportwagen dan de Alpine A110 voor minder geld. Precies, dan blijft er weinig over.

Alpine A110

Dat komt mede doordat Alpine zich uitstekend heeft gehouden aan de regels voor een raszuivere sportwagen: fabeltastische balans en een laag gewicht. Dát maakt een auto leuker om te sturen dan veel vermogen. Sowieso, als je om meer vermogen verlegen zit in de A110, zijn er voldoende opties in de vorm van de A110S of een bezoekje aan Litchfield.

Monte Carlo

Een lichte en wendbare auto doet het bijna altijd automatisch goed in de competitie. In dit geval buigen wij ons even op de rallysport. De originele Alpine A110 wist de Rally van Monte Carlo te winnen. Dat deed de Franse equipe in 1971 met Ove Andersson achter het stuurwiel. In 1973, het eerste jaar dat het WRC werd gehouden, won Alpine de Rally van Monte Carlo andermaal. Sterker nog, de meeste rally’s waaraan de A110 meedeed werden gewonnen. Daarmee was Alpine de eerste fabrikant die het WRC-kampioenschap won.

50 jaar later

Kortom, een legendarische auto. Nu, precies vijftig jaar later, kon Alpine het niet laten om zich in te schrijven voor de Rally van Monte Carlo. Leuke overeenkomst, deze rally werd 110 jaar geleden voor het eerste gehouden. Logisch dat Alpine een flink aantal A110 Rally’s inschreef voor het evenement. De coureurs Manu Guigou-Alexandre Coria, Raphaël Astier-Frédéric Vauclare, Cédric Robert-Matthieu Duval, Pierre Ragues-Julien Pesenti en Philippe Baffoun-Arnaud Dunand mochten vechten om de hoogste posities in het klassement

R-GT

Althans, in de 2WD R-GT klasse. In 1973 waren rallyauto’s altijd voorzien van tweewielaandrijving (veel op de achterwielen), maar sinds de intrede van de Audi quattro’s zijn de snelste rallyauto’s allemaal voorzien van vierwielaandrijving.

De Alpine A110 won overigens niet het overall-klassement, helaas. De snelste R-GT rallyauto was weliswaar een Alpine A110 Rally, maar deze finishte 22e in het eindklassement. Overall winnaar was Sebastian Oger in de Toyota Yaris van Gazoo Racing.

Het geeft wel even te denken als we zo naar deze foto’s kijken. Niemand koopt een hatchback meer vanwege de link met rallyauto’s. Is het niet gewoon leuker om alleen achterwielaangedreven sportwagens mee te laten doen? Het levert in elk geval leukere beelden op!