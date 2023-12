BMW gaat niet downsizen, huidige motoren ‘blijven’

Je hoeft geen AMG-praktijken te verwachten van BMW, de huidige reeks motoren blijft ’tot het einde’. Alleen dat einde zit er wel aan te komen.

De grote Duitse drie lijken elkaar perfect te kopiëren als het gaat om het modellengamma, maar op het gebied van de overstap naar (half-)elektrisch heeft elk merk er zijn eigen visie op. Helemaal wat betreft Audi Sport, M en AMG. Audi begint subtiel met 48V Mild Hybrid-systemen op bestaande motoren, Mercedes-AMG halveert gelijk het aantal cilinders en zet volop in op pk uit een PHEV-aandrijflijn en BMW doet een combinatie van de twee: de huidige schare motoren en een gloednieuwe V8, zoals die van de XM, worden PHEV’s.

Downsizen

In gesprek met Frank van Meel vroeg CarExpert of BMW wellicht een pagina uit het boek van Mercedes-AMG gaat pakken. Goed nieuws: nee. BMW ziet er wel brood in om hun benzinemotoren te combineren met een elektromotor, maar dan als toevoeging op de reeds bestaande motor. Er komt dus niet een viercilinder blok van M die met een e-motor zo’n 700 pk op de weg zet zoals bij Mercedes. Als er een e-motor komt, wordt deze toegevoegd aan de S58 zes-in-lijn op de M3, bijvoorbeeld. Hetzelfde trucje als dat het merk nu uithaalt met de BMW XM, die zijn S68 V8 combineert met elektropower. Deze aandrijflijn komt ook in de volgende M5.

Volledig elektrisch

Van Meel meent dat zo’n kleiner blok met een e-motor een soort tussenstap is om daarna volledig EV te gaan. BMW slaat die stap over als het aan de baas van M ligt. Daarmee bevestigt Van Meel nogmaals dat M de stap naar volledig elektrisch wel aan het plannen is, maar dat gaat niet over één nacht ijs. Er komt dus wel een tussenstap, maar dat is de aankomende schare PHEV-modellen van M. Ook zegt Van Meel dat een volledig elektrische auto voor op het circuit ontwikkelen ‘nog niet mogelijk’ is. Maar er wordt aan gewerkt.

Benchmark

De reden dat er nog geen volledig elektrische M3 is, is volgens Van Meel omdat hij beter moet zijn dan de uitgaande generatie. “De technologie daarvoor is er momenteel nog niet klaar voor. Pas als dat het geval is, komt er een elektrische M3.” De benchmark moet dus altijd de uitgaande generatie zijn. Dat geeft trouwens ook aan dat een PHEV M3 niet perse een volgende stap is.

Concurrenten

Is de strategie van Mercedes dan niet leidend voor BMW? Nee, zegt Van Meel. Hij refereert aan een oud Nederlands gezegde: “op zee moet je je oriënteren op basis van de sterren, niet de bakens van andere schepen.” Hij begrijpt en ziet de strategie van Mercedes, maar ziet dat niet als reden om hun eigen koers aan te passen.

Goed, BMW’s blijven dus hun huidige motoren nog even houden, wel of niet met hybride componenten. Leve de zes-in-lijn!