De buitenkant hebben we al uitvoerig gezien, maar de binnenkant nog niet. Tot nu dus, want dit is het interieur van de nieuwe Maserati Granturismo.

De nieuwe Maserati Granturismo is een gevalletje ‘meet the new boss, same as the old one‘. Althans, als het aankomt op uiterlijk. Maserati heeft er overduidelijk voor gekozen de Porsche-aanpak te volgen. De fraaie coupé lijkt haast een facelift te zijn van het origineel dat alweer uit 2007 stamt. Maar het is deze keer niet zo dat de Italianen weer eens oude wijn in nieuwe zak hebben gegoten. Een blik op de wielbasis en afmetingen laat zien dat het wel degelijk om een nieuw product gaat.

En dat is ook aan de techniek te merken, want het speerpunt is natuurlijk de Folglore. Deze elektrische versie met een miljoenmiljard pk moet Maserati de 21ste eeuw in tillen. Hoewel Maserati ook denkt aan EV’s zonder snellaad-mogelijkheid. Maar goed, dat is dan bedoeld voor hardcore supercars/versies om gewicht te besparen.

Enfin, de techniek en uiterlijke looks hadden we dus besproken. Maar gek genoeg had Maserati nog geen foto’s van het interieur vrijgegeven. Inmiddels is dat euvel opgelost. Er zijn pica’s van de Granturismo in zijn drie verschillende versies (Folglore, Modena en Trofeo).

De Modena is de ‘basisversie’ met 496 pk sterke 3.0 V6 onder de kap. Deze versie is ouderwets Italiaans chique. Dat wil zeggen licht gekleurd leder en hout. Optioneel is een ander kleur leder natuurlijk ook mogelijk bij dit soort auto’s, maar soit.

De Trofeo met dezelfde V6 onder de kap alleen dan met een output van 557 pk, zet in op zwart leder en carbon details.

De Folglore heeft een wat andere insteek, met onder andere blauw leder.

Het interieur lijkt op dat van de Grecale, alleen dan met wat meer leder en fancy stiksels. Haters van touchscreens zal opvallen dat schermen de plek van knoppen innemen. Dat zie je tegenwoordig overal, maar Maserati heeft dus ook gekozen om de knoppen voor de climate control digitaal te maken. Maar ja, je hebt wel een fraai stuur voor de neus (ook hetzelfde als in de Grecale) en die mooie flippers. Toch maar kopen dan?