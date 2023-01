Maserati GranTurismo PrimaSerie komt ons bekend voor

Deze Maserati GranTurismo PrimaSerie lijkt wel heel erg veel op de Maserati van Ruben.

Sinds kort is er een nieuwe Maserati GranTurismo. Eindelijk weer een grote vierzits coupé met twee deuren en heel erg veel lengte. Er gingen wat geluiden dat ‘ie wel heel erg veel lijkt op zijn voorganger, maar is het zo erg dat de dochter van Penelope Cruz ook op Penelope Cruz lijkt?

Enfin, bij Maserati zijn ze er ook erg blij mee. Zo blij dat ze beginnen met een speciaal model. Dat doet Maserati via de ‘PrimaSerie’. Als je een Maser wil, maar iets aparter, krijg je de PrimaSerie-folder in de schoot geworpen. In dit geval hebben de Italianen het gedaan onder de noemer van 75 glorieuze jaren van Gran Tourers.

Twee uitvoeringen

Maserati heeft twee voorbeelden. De eerste is in Neo Cometa. Dat is zwart met een bijzondere kleurschakering erin. Middels groene details kun je zien dat het om iets bijzonders gaat. De manier waarop is echt typisch voor het merk uit Modena. Vijf puntjes op de velgen, een paar streepjes in de luchtopeneningen aan de zijkant en en de badge. Oh, en het logo op de achterste stijl.

Het tweede exemplaar doet ons heel erg denken aan de Maser van waarde collega @RubenPriest. Hij heeft het vorige type, maar dan wel in de heftige MC Stradale-uitvoering. De vorige eigenaar had zijn auto namelijk voorzien van een matgrijze wrap meteen soort zijdematglans en rode accenten plus zwarte wielen. Bij Maserati dachten ze: wat Ruben heeft, willen meer mensen! Dus hebben ze hommage gebracht door deze net zo uit te voeren. Zonder gekheid: de kleur heet Grigio Lemiera Matte.

Interieur Maserati GranTurismo PrimaSerie

In het interieur zet het feestje zich door. Dus overal apart leder en afwijkende stiksels ten opzichte van het reguliere model. Uiteraard zijn er ook de hoognodige logo’s met ’75th Anniversary’ erop geschreven, zodat je er constant van op de hoogte bent dat Maserati al 75 jaar grote vierzits coupés bouwt.

In motorisch opzicht is er geen verrassing, maar ook geen reden tot klagen. De Maserati GranTurismo PrimaSerie is gebaseerd op de Trofeo. Deze heeft een Nettuno 3.0 V6 uit de MC20, in dit geval goed voor 550 pk en 650 Nm.

Het mag niet als een verrassing komen dat dit speciaaltje in gelimiteerde oplage beschikbaar zal worden. Maserati gaat er 75 bouwen. Mocht je deze uitvoeringen heel erg fraai vinden, kun je vast met PrimaSerie een eind komen door de auto zo te configureren, maar dan heb je de logo’s niet.

