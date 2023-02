Nederlandse prijzen nieuwe Maserati GranTurismo

Kost best wat zo’n Maserati GranTurismo, dat weten we omdat we de Nederlandse prijzen hebben.

Op de redactie werd er reikhalzend naar uitgekeken: de prijzen van de nieuwe Maserati GranTurismo modeljaar 2024. Dit omdat @RubenPriest natuurlijk in een Maser kachelt van de vorige generatie en een upgrade in de toekomst misschien in het vooruitschiet ligt. Maar helaas, de prijzen zijn niet van die orde dat dit snel mogelijk is. Bummer, maar het is gelukkig geen straf om de MC Stradale uit de Autoblog Garage te rijden (oordoppen verplicht).

Prijzen nieuwe Maserati GranTurismo

De prijzen. De euro’s, knaken of pegels die je moet neerleggen voor de nieuwe Maserati GranTurismo. De prijzen zijn vandaag bekend gemaakt voor de Amerikaanse markt. Hebben wij niet zoveel aan, omdat er bij ons er nog een bak belasting overheen komt waar je rode vlekken van in je nek krijgt.

Er komen drie varianten. Leuke ervan is dat de versies met verschillende trims en badgekleuren komen. Het kan niet anders zijn, dat dit ook bij ons het geval is. We hebben het over de Folgore, de Modena en de Trofeo. Allemaal zijn ze vierwielaangedreven.

De Folgore heeft glanzende zwarte accenten en donkerkoperen badges, terwijl de Trofeo koolstofvezelaccenten en geborstelde chromen badges met een rode omtrek heeft. De Modena heeft een zwarte grille met chromen accenten en glanzend zwarte afwerking voor de badges. Elk uitrustingsniveau van de GranTurismo heeft een unieke aandrijflijn, waarbij de Folgore met zijn elektromotoren het meest opvalt. Omdat het natuurlijk een volledig elektrische auto is.

Zowel de Modena als de Trofeo worden aangedreven door een twin-turbo Nettuno V6-motor. De Folgore is (voor nu) het topmodel en haalt uit de elektromotoren 750 pk en weet in 2,7 seconden de honderd kilometer per uur te bereiken.

Nederlandse prijzen Maserati GranTurismo

Terug naar de prijzen. Want we hebben ook de Nederlandse prijzen van de Maserati GranTurismo voor je. De startprijs van de Trofeo is 271.576,- euro en voor de Modena moet je 226.911,- euro neerleggen. Van de volledig elektrische Folgore is nog geen prijs bekend.

Concurrenten

De Maserati heeft wel wat concurrenten die zijn leven zuur kunnen maken. Maar toch, de GranTurismo kies je voor de looks, het geluid en de geschiedenis. Twijfel je toch dan is een Porsche 911 een goede keuze. Een 992 GTS is er vanaf twee ton. Nog steeds een klap goedkoper in vergelijking met de Maser.

Of een lekkere dikke BMW M8 dan, die vanaf 219.567,- voor je huis staat. Nog steeds goedkoper en met 625 pk ook veel meer vermogen. Wel een stuk minder elegant natuurlijk: BMW vs Maserati.

Heb je net iets meer te besteden dan zou je ook voor een Bentley Continental GT kunnen gaan. Voor iets minder dan 3 ton kan je je buurman behoorlijk jaloers maken.

Genoeg te kiezen dus. Maar een Maserati GranTurismo is wel heel verleidelijk. Toch?