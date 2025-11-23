BREEK: Wereldkampioenschap lonkt alsnog voor Max Verstappen!

De uitslag van de GP van Las Vegas laat Max Verstappen als wereldkampioen toch weer realistischer worden!

Een Formule 1-seizoen lijkt soms al snel bepaald te zijn. Helemaal de afgelopen jaren tijdens de hegemonie van Max Verstappen. Totdat vorig jaar de twist kwam dat de McLaren-coureurs dichterbij kwamen en niet de coureurstitel, maar wel de constructeurstitel wisten te pakken.

Strijd om de titel

Dit jaar leek het de andere kant op te vallen. McLaren bleek bloedsnel en dus moest Red Bull alle zeilen bijzetten. Natuurlijk vanwege het gestuntel met de tweede coureur nadat Liam Lawson tegenviel en ook Yuki Tsunoda nog niet de sterren van de hemel rijdt. Ook Max Verstappen moest echt zijn stinkende best doen. Halverwege het jaar wist je het al bijna zeker: het is niet de vraag of een McLaren-coureur de titel pakt, maar welke. En Oscar Piastri daar zou natuurlijk één van de beste rookie-debuten ooit zijn.

Diskwalificatie

Toch loopt Max steeds verder in, ondanks dat het gat wel heel groot was. De winsten in de afgelopen paar races hielpen, maar natuurlijk wisten ook beide McLaren-coureurs dusdanig veel punten te sprokkelen dat er veel nodig is. Zo leek ook de GP van Las Vegas te eindigen: Verstappen wist hem wel te winnen, met Lando Norris in zijn nek en Piastri op plek vier om het gat nog steeds aardig groot te maken.

Maar dan!! Tijdens de technische keuring aan het einde van de race werd vastgesteld dat beide McLarens te veel slijtage hadden aan de vloer. Dusdanig veel dat de stewards hebben besloten om beide coureurs te diskwalificeren. Breek! Dat betekent dat McLaren al hun punten van deze race kwijt is, naast dat Max Verstappen wel de volle 25 heeft gepakt.

Max Verstappen wereldkampioen(?)

Voor het WK zit daarom de spanning er weer dik in. Lando Norris staat nog steeds op kop met 390 punten en Oscar Piastri moet sinds deze uitslag zijn tweede plek delen met Verstappen: beide coureurs staan op 366 punten. Daarmee is het gat tussen Verstappen en Norris nog maar 24 punten en dat maakt het weer retespannend.

Daarmee is het nog geen gereden race, letterlijk en figuurlijk. Er zijn nog maar twee races om te rijden. Het feestje landt volgend weekend in Qatar om het weekend erna direct door te gaan naar de seizoenafsluiter in Abu Dhabi. Die laatste is een ‘klassiek’ raceweekend waar de punten vooral uit de race moeten komen, maar Qatar is een sprintweekend. De punten die nog extra behaald worden uit de sprintrace zijn dus cruciaal. McLaren en helemaal Norris moet nu twee perfecte weekenden rijden, of Max Verstappen wordt alsnog wereldkampioen. Al pakt Norris de titel ook nog als hij overal tweede of derde wordt, ook als Max Verstappen alles wint. Spanning alom!