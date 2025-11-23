Jij kan ervoor zorgen dat deze bloedgave stationwagon gebouwd wordt

Nog een verrassing tijdens de onthulling van een nieuw sportlabel is deze bloedgave stationwagon.

We zeiden het al: Genesis lijkt op missie te zijn om hun sportlabel Magma serieus cool te maken. Met de GV60 Magma als elektrische crossover met 650 pk lukt dat… wellicht. Het is in ieder geval de eerste auto van Magma die in productie gaat. Een iets grotere verrassing is een middenmotor supercar, potentieel met V8, om de Le Mans-auto van Genesis bij te staan. En er is nog een verrassing.

Genesis G90 Wingback

In eerste instantie lijkt het erop dat Genesis hun G90 heeft gepakt, dat is een sedan die de BMW 7 Serie, Audi A8 en Mercedes S-Klasse van repliek moet voorzien. Maar dan met Magma-spul. Een beetje zoals de Mercedes-AMG S63. Dat zou al geslaagd zijn middels de dikke widebody, grote velgen en hertekende bumpers. En in plaats van een fel oranje kleurtje, donkergroen. Chique!

Voor de liefhebbers van praktische snelle auto’s is de Genesis G90 Wingback, zoals ‘ie dus heet, een gaaf ding. Wingback lijkt dan ook te slaan op een woordspeling tussen de vleugels (wings) van het Genesis-logo en een speciale achterkant, waar we vinden dat het gaat om een stationwagon! Da’s een bijzondere keuze. Deels omdat het slechts de tweede estate betreft van Genesis na de G70 Shooting Brake, maar ook omdat deze auto dus in het hoogste segment zit. En alhoewel er verscheidende zelfbouwprojecten zijn geweest, er was nooit een Mercedes S-Klasse stationwagon. Of Audi A8. Of BMW 7 Serie. Of Lexus LS.

Kans op productie

Specifiek wordt het nog niet wat betreft de Genesis G90 Wingback, zo weten we bijvoorbeeld nog niet wat er in het vooronder ligt. Als het lijkt op de normale G90 is het een 3.5 liter V6, maar dan hopelijk wel met iets meer dan de standaard 400 pk. Wel wordt duidelijk dat de Wingback niet zo ver gezocht is als je wellicht denkt. Volgens de creatieve uitvoerder van Genesis, Luc Donckerwolke (een bekende naam), is de G90 Wingback zo ontworpen dat alles relatief makkelijk op een G90-basis te produceren is. Want ook Genesis merkt hoe erg de Audi RS 6 Avant en BMW M5 Touring aanslaan, vooral dat BMW die laatste een succes wil maken bood inspiratie.

Volgens Donckerwolke is de Genesis G90 Wingback vooralsnog enkel voor productie bestemd als een gelimiteerd project voor Magma, zoals de Genesis X Coupé. Maar ook die laatste kwam omdat bleek dat zowel kopers als het publiek er zeer tevreden over waren. Dus jij hebt in de hand of hij er echt komt of niet. Spreek je uit!