BREEK: Max Verstappen produceert eerste vrouwelijke F1 wereldkampioen (2050)

Samen met Kelly Piquet uiteraard. Kan niet misgaan toch? Volgens de roddelrubriek krijgen Verstappen en Piquet een dochter.

Max blijft maar gaan. Na een teckel, een nieuwe boot en een nieuwe jet, krijgt hij binnenkort ook zijn eerste kind. De wereld wacht natuurlijk in spanning af. Op de echo’s is naar verluidt al een carbon stuurtje gezien. De vraag is alleen, wordt de toekomstig tienvoudig F1 wereldkampioen van 2050 en daarna een jongen, of een meisje?

Moeder Kelly Piquet kan ons ofwel allemaal op het verkeerde been zetten, of duidelijk hinten dat het een meisje wordt. Bij een recente babyshower op een boot, is er namelijk veel roze te spotten. Nu kan dat tegenwoordig vanalles betekenen, maar Max en Kelly lijken conservatief genoeg te zijn om aan te nemen dat ze gewoon een dochter krijgen.

Dat is natuurlijk geweldig nieuws (net zoals een zoon was geweest). Maar het betekent dus ook dat we eindelijk een vrouwelijke F1 wereldkampioen krijgen. Lange tijd bleek dit om onduidelijke redenen maar niet te lukken, ondanks dat ‘de auto het werk doet’. Dat wachten is nu voorbij.

Met de genen van drievoudig kampioen Nelson, viervoudig kampioen Verstappen junior, grindbakmagiër Verstappen senior en niet te vergeten karting grootheid Sophie Kumpen, kan het immers niet meer misgaan. En omdat zowel Max als Kelly voor de helft uit Nederlander bestaan, is het er (voor de helft) een van ons. One of us, one of us…Hoewel op een Braziliaanse licentie racen misschien beter is voor sponsoren…Enfin dat gaan we allemaal zien. Is het al 2050?