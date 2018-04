BREEK: Max Verstappen rijdt spoedig Nederlandse Grand Prix!

Volgens Jos Vaessen, voorzitter The Netherlands Grandprix Foundation, is het voor 99,9 procent in kannen en kruiken.

We spraken lang over een terugkeer van de Formule 1 naar het circuit van Zandvoort. In de zomer van 1985 werd daar in de duinen de laatste Nederlandse Grand Prix verreden. Niki Lauda, dat jaar een schim van zijn voormalige zelf, won de race in zijn McLaren MP4/2B. Het was zijn enige overwinning van dat seizoen en de laatste van zijn illustere F1-carrière.

Lange tijd was er geen uitzicht op een terugkeer van de hoogste autosport-klasse naar ons land. Het kostte allemaal teveel, de overheid werkte ook niet bepaald mee en langzaam maar zeker werd de glorie van Circuitpark Zandvoort ook een beetje vergane glorie. Een sprankje hoop kwam in de vorm van raceliefhebber en vastgoedmagnaat Prins Bernhard junior. Hij kocht het circuit en beloofde er weer wat van te maken.

En toen kwam het mirakel uit Hasselt. Wij racefans, die als een paar van zuurstof gedepriveerde vissen in de Okavangodelta lagen te spartelen in de modder in de hoop dat er ooit weer water zou komen, kregen weer lucht. Als verlosser van de Nederlandse autosport won Max de Grand Prix van Spanje en iedereen was opeens fan van racen. Het halve land verplaatste zich in de zomer naar Spa om een glimp van Max in actie op te vangen. Bij verschillende circuits in het buitenland verschenen er speciale Max-tribunes. Zelfs als Max een paar demo-rondjes deed op halve snelheid in eigen land, kwamen de fans in drommen. Geneuzel over geluidsdagen verdween ten faveure van geneuzel over het gebrek aan geluid van de moderne F1-motoren.

De volgende stap was duidelijk: als we allemaal zo graag Max Verstappen willen zien, moet het organiseren van een eigen Grand Prix binnen de landsgrenzen ook winstgevend kunnen zijn. Hetzelfde effect zagen we een dikke tien jaar geleden in Spanje, toen Alonso de eerste Spanjaard werd die het echt goed deed in de F1. Spanje had weliswaar al een Grand Prix, maar op een gegeven moment kwam er daar nog eentje bij.

In eerste instantie leek Zandvoort met haar historie de geijkte kandidaat om de race binnen te slepen. En let wel, de Prins en zijn gevolg zullen op de achtergrond vast nog steeds proberen dit voorelkaar te boksen. Echter heeft het er alle schijn van dat Assen de buit uit de klauwen van Zandvoort weggegrist heeft. Onlangs kwam het haalbaarheidsrapport van Ecorys voor de F1-race op Assen naar buiten. De conclusies waren dat er veel draagvlak in de regio Drenthe bestaat voor de race en dat er ook kansen liggen om milli’s te verdienen.

Vandaag sprak @wouter in de BNR Nationale Autoshow met Jos Vaessen, voorzitter The Netherlands Grandprix Foundation. Jos liet weten dat de voorgenomen veranderingen aan het circuit om de F1 mogelijk te maken naar verwachting dit weekend goedgekeurd worden. Maar dat is nog niet alles: volgens Jos is het 99,9 procent zeker dat de F1 écht naar Assen komt!

Het. Gaat. Dus. (Waarschijnlijk). Echt. Gebeuren!!1! Wanneer de voorverkoop van tickets start, is nog niet bekend.