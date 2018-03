Circuit Assen wil Nederlandse Grand Prix vanaf 2020

Sneller, sneller, sneller!

Wie nog voorafgaande het nieuwe Formule 1-seizoen aan het duimen was en stilletjes hoopte om #MV33 volgend jaar op Nederlandse bodem te zien schitteren, moet nog héél even wachten voordat het werkelijkheid wordt. Dat laatste is sowieso erg belangrijk, aangezien het niet meer dan speculatie is totdat het hoge woord eruit is. Hoe dan ook, volgens Arjan Bos is 2019 te hoog gegrepen, dus mikt de voorzitter op een plekje op de kalender van 2020 of 2021.

Het TT-circuit van Assen is de afgelopen maanden het toneel geweest van allerlei interessante ontwikkelingen. Nadat het circuit eind vorig jaar via computersimulaties een voldoende op zijn rapport kreeg, brachten afgevaardigden van de FIA later nog een bezoekje aan het circuit om het in levenden lijve te inspecteren. Met deze progressie in het achterhoofd, begon het zelfs al een beetje te knagen bij de overheid.

Kortom, de droom is levend en wel. Arjan Bos, voorzitter van het circuit, is echter gematigd enthousiast over de de toekomst:

“2019 wordt heel moeilijk, we richten ons nu vooral op 2020 of 2021. Het voornaamste doel blijft om weer een Nederlandse Grand Prix op de kalender te krijgen.”

Afgezien van de hype rondom een mogelijke Grote Prijs van Nederland, richten de eigenaren van de Formule 1 hun pijlen allereerst op het uitbreiden van het aantal stratencircuits. Wij in Nederland zijn er, terecht, als de kippen bij wanneer de mogelijkheid zich ook maar opdoet om Verstappen misschien op eigen bodem te zien knallen, maar vergeten daar wel eens bij dat er genoeg andere plaatsen zijn die ook van een Grand Prix dromen. Zo is de kans momenteel groter dat er eerder een race verreden zal worden in Hanoi (Vietnam), Kopenhagen, Miami of Buenos Aires. En dan laten we de binnenlandse concurrentie met Zandvoort nog buiten beschouwing. (Bron: TeleSport)

Met dank aan leermeester en auto- en motorsportfanaat @mauritsh voor de tip!