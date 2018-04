Goed nieuws over de nieuwe SUV van Aston Martin

Drie keer raden...

Inderdaad! De auto krijgt nul-komma-nul elektro-goodies mee. Nou ja, behalve de conventionele dan die al decennialang in auto’s zitten. Maar het wordt dus géén hybride en al helemaal geen EV. Dit is opvallend omdat de ‘offroader’ aanvankelijk gepresenteerd werd als een EV. Volgens Aston zou dat passen bij de doelgroep van de SUV, die immers speciaal ontworpen is voor Charlotte, een fictionele rijke vrouw van tegen de 40 uit Californië. De zachtere sekse houdt van het milieu en daar past zo’n uitstootvrije auto natuurlijk goed bij. Overigens zouden wij ons nooit wagen aan dergelijke stereotypering, maar dit is de visie van Aston Martin.

Of beter gezegd: was de visie van Aston Martin. We weten namelijk niet wat er precies veranderd is, maar volgens Andy Palmer wordt de Varekai nu dus toch gewoon een ouderwetse dino-verbrander. We wisten al dat er ook een versie met een conventionele verbrandingsmotor zou komen, echter dachten we dat die naast een EV-variant zou verschijnen.

Nu blijkt dat dat dus niet het geval is. Waar motorenpartner Mercedes voor de nieuwe C63 AMG juist wel inzet op hybride-technologie, heeft Aston Martin nu puntje bij paaltje komt daar nog geen trek in. Onder de kap van de Varekai komen waarschijnlijk gewoon de V8 en V12 te liggen die we kennen van de Vantage en de DB11. Diesels komen er in ieder geval niet, want die zijn volgens de Aston-eindbaas een ding van het verleden.

De pure EV heeft hiermee niet afgedaan binnen Aston Martin, maar wordt voor nu doorgeschoven naar het Lagonda-label. In Genève presenteerde het merk de Lagonda Vision Concept, met batterijen en autonome techniek. Dit model met styling cues van de Taraf zou in 2022 op de markt moeten komen. We wachten het rustig af…