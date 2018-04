Irrsinn! Nieuwe Mercedes C63 AMG wordt hybride

Zijn de dagen van de laatste ouderwetse mokerhamer in het D-segment geteld?

Vreugde alom toen Mercedes de huidige generatie van de C63 AMG (rijtest) presenteerde. De inmiddels Mercedes-AMG C63 geheten opperversie van de C-klasse kreeg namelijk ‘gewoon’ weer een V8 onder de kap. Oké, de motor was weliswaar een stuk kleiner dan voorheen en voorzien van stofzuigers. Dit kwam de ouderwetse AMG-donder niet ten goede, maar als autoliefhebbers waren we al lang blij dat het bij deze concessie bleef. Immers hakte de concurrentie, aangevoerd door grote concurrent BMW, links en rechts een paar cilinders van hun toppers af.

Doch het blijkt slechts uitstel van executie te zijn geweest voor de C63. AMG chef Tobias Moers heeft namelijk bevestigd dat het nieuwe model een hybride wordt en dat dit vrijwel zeker ook inhoudt dat er bij de opper-C cilinders gaan verdwijnen onder de motorkap:

I think the formula is perfect for now, but for sure we need to have a close look at viable alternatives, because we have to be creative and I’m chasing performance and that’s not strictly linked to the number of cylinders. If you apply proper intelligent hybridisation or electrification to a car which is capable of having an always-on strategy regarding the battery and the whole system, then it’s amazing what you can get out of them. Which means for sure the next-generation Mercedes-AMG C63 will be a hybrid.