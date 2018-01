Niki Lauda koopt zijn oude vliegmaatschappij terug

De oude baas deed er alles aan om het bedrijf terug in handen te krijgen.

In 2003 richtte Niki Lauda vliegmaatschappij Niki op. Het bleek een avontuur van korte duur. In 2011 verkocht Lauda zijn aandeel aan Air Berlin. Het was niet de eerste keer dat Lauda koos voor een carrière in de luchtvaart. In 1979 richtte hij Lauda Air op, als dochteronderneming van Austrian Airlines.

Nu, zeven jaar later, wilde Lauda zijn oude vliegmaatschappij weer in handen krijgen. De competitie voor goedkope vluchten binnen Europa is moordend en het is voor vliegmaatschappijen heel moeilijk geworden om het hoofd boven water te houden. Air Berlin kreeg het niet voor elkaar en moest faillissement aanvragen. Hierdoor kwam vliegmaatschappij Niki beschikbaar voor een andere partij.

Niki Lauda volgde de ontwikkelingen vermoedelijk op de voet en een biedingsoorlog volgde. Onder meer had budgetmaatschappij Ryanair interesse in Niki. Uiteindelijk trok Lauda aan het langste eind. Hoeveel hij voor zijn oude vliegmaatschappij heeft moeten betalen is niet bekendgemaakt.

Bij Niki werken zo’n 1.000 medewerkers. Lauda heeft gezegd dat hij 15 vliegtuigen paraat heeft staan om vluchten te ondernemen. Niki moet eind maart weer operationeel zijn als vliegmaatschappij. De onderneming heeft toeristische bestemmingen in Turkije, Griekenland en Spanje voor ogen. (via Reuters)