BREEK: Mercedes-kopstuk is de nieuwe teambaas van Williams

It’s James…

Het Silly Season voor de coureurs is al een tijdje afgelopen, maar een maand geleden ontstond er een stoelendans onder de teambazen. Dit tweede Silly Season is nog niet afgelopen, want Alfa Romeo en Williams zaten nog zonder teambaas. Die laatste kunnen we nu ook afvinken, want Williams presenteert hun nieuwe teambaas. En dat is een bekende.

Misschien zegt ‘Valterri, it’s James’ je iets… Die James is nu dus de teambaas van Williams. We hebben het over James Vowles, die de afgelopen twaalf seizoenen de hoofdstrateeg was bij Mercedes. In die periode is Mercedes acht keer wereldkampioen geworden. Je kunt dus wel stellen dat Vowles onderdeel was van een succesformule.

Vowles gaat Mercedes nu dus verlaten, toch wel een kleine aderlating voor het team. De 43-jarige Brit gaat nu bij Williams het stokje overnemen van Jost Capito. Hij maakt vorige maand zijn vertrek bij het team bekend.

Hoewel William al sinds 1977 bestaat is James Vowles nog maar de derde teambaas sinds de oprichting van het team. Frank was namelijk nog tot en met 2020 de teambaas. En Claire dan? Die was slechts vice-teambaas.