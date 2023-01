De Auto van het Jaar 2023 grote verrassing

In Brussel is zojuist de auto van het jaar 2023 gekozen. De winnaar is verrassend!

Al sinds jaar en dag wordt ieder jaar de Auto van het Jaar bekend gemaakt op de Autosalon van Genève. Maar sinds corona is er in Genève weinig meer te beleven. Daarom is het hele journaille deze keer afgereisd naar België. De 100ste Autosalon van Brussel heeft de eer deze keer.

In november maakt de organisatie achter de verkiezing altijd een shortlist bekend. Zo ook dit jaar. Voor de volledigheid en in alfabetische volgorde hier de shortlist van dit jaar.

Jeep Avenger

Kia Niro

Nissan Ariya

Peugeot 408

Renault Austral

Subaru Solterra/Toyota bZ4X

Volkswagen ID.Buzz

Deze auto’s zijn grondig op de proef gesteld door autojournalisten uit 23 Europese landen. Er mogen echter maar 22 landen meestemmen. Rusland is momenteel geschorst en de twee journalisten uit dat land staan zonder vlag op de website.

De winnaar

Dan is het nu tijd voor de winnaar! Een verrassende winnaar als je het ons vraagt. Dat de winnaar een elektrische auto is verbaasd ons niet, maar dat nu juist deze de bokaal mee naar huis neemt wel.

De auto van het jaar is de Jeep Avenger geworden. Met een straatlengte voorsprong zelfs. De Avenger kreeg van de jury namelijk 328 punten. De nummer 2 is de Volkswagen ID.Buzz met 241 punten. Die laatste hadden wij getipt.

Voor de volledigheid ook nog even de top 5 op een rijtje:

Jeep Avenger: 328 punten

Volkswagen ID.Buzz: 241 punten

Nissan Ariya: 211 punten

Kia Niro: 200 punten

Renault Austral: 163 punten

Jeep Avenger Auto van het Jaar 2023

De oplettende lezer denkt, is de Avenger niet gewoon de zoveelste Stellantis-kloon? Nou niet helemaal. Hij deelt dan misschien wel de basis met de Peugeot e-2008 en de Opel Moka-e, maar is toch echt een Jeep geworden. Qua uiterlijk in ieder geval.

Hij is er vooralsnog alleen als volledig elektrische auto, maar de broertjes en zusjes van Stellantis zijn er ook met een verbrandingsmotor, dus wellicht volgen die ook nog voor de Jeep.

Nog even een paar specs. De Avenger heeft een batterijpakket van 54 kWh, een actieradius van 400 kilometer (WLTP) en de elektromotor is goed voor 156 pk. Maximum koppel is 260 Nm.

In Nederland is de Jeep Avenger te koop vanaf 40.500 euro. Je krijgt dan de rijk uitgeruste 1st Edition.

Wat vinden jullie? Terechte winnaar?