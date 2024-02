BREEK: Mercedes stopt met EQ-modellen

Mercedes stopt met de EQ-modellen, het label zal uiteindelijk uitgefaseerd worden als typenaam.

Zoals collega @rubenpriest vanochtend al met jullie meedeelde, beginnen elektrische auto’s langzaam maar zeker de norm te worden. Het lijkt er een beetje op dat we op een kantelpunt zitten. De early adopters hebben er al eentje en nu moet de grote massa overgaan.

Dit betekent ook dat een elektrische auto op zich ook niet meer onderscheidend is. Sterker nog, we gaan een tijd tegemoet dat nieuwe auto’s met een verbrandingsmotor niet meer de gevestigde orde zullen zijn. Dan ben jij- liefhebber van plofmotoren – een absolute paria en zullen mensen je nastaren en meewarig het hoofd schudden!

Bijzondere modellen

Het voordeel is dan wel dat fabrikanten kunnen stoppen met het ‘anders’ zijn van EV’s. Dat is het enorme voordeel van auto’s als een Audi Q8 e-tron, BMW i5 Touring of Volvo XC40 Electric: ze zijn weliswaar elektrisch, maar ze lopen er niet zo mee te koop. Bij Mercedes-Benz is dat wel het geval.

Daar heb je namelijk de ‘normale’ Mercedessen en daarnaast een modellijn de elektrische Mercedessen, de ‘EQ’-modellen. Niet alleen hebben ze een bijzondere naam, qua styling zijn ze ook flink afwijkend.

Maar Mercedes gaat afstappen van die strategie. Dat zeg Christoph Starzynski, de VicePresident van ontwikkeling bij Mercedes-Benz tegen de Britse editie van Top Gear. Hij geeft aan dat ze de kritiek hebben gehoord én dat ze er wat aan gaan doen. De Mercedes-Benz CLA concept is de eerste duidelijke stap in die richting. Dat is vooral een gave compacte premium sedan die toevallig elektrisch is. Het EV-gehalte ligt er niet dik bovenop.

Mercedes stopt met EQ-modellen

Mercedes heeft de auto bewust ’traditionele’ proporties meegegeven. Die lange motorkap is nergens voor nodig (daarom hebben de EQE en EQS die ook niet), maar het is wel een fraai element.

Daarbij geeft Starzynski bevestigd dat de CLA Concept ook iets anders (opnieuw_ introduceert: traditionele namen. Nu zijn alle elektrische Mercedessen voorzien van het EQ-label. Dat zal met de komende elektrische CLA komen te vervallen. Dat wordt gewoon CLA. En die is dan enkel en alleen verkrijgbaar met elektromotor. Starzynski bevestigt dat de EQ-benaming op een gegeven moment onnodig wordt.

Dus liefhebbers van mooie Mercedessen: treur niet, ze krijgen normale namen en zien er traditioneler uit. Toevallig zijn ze dan elektrisch.