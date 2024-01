Dit betaal je voor de duurste EV uit Duitsland

We hadden niet verwacht dat de Maybach EQS SUV een koopje zou zijn, maar de prijs is alsnog schrikken.

Er wordt al sinds jaar en dag geroepen dat EV’s duur zijn, maar vandaag hebben we een EV die écht duur is. Mercedes hangt namelijk een prijskaartje aan hun elektrische vlaggenschip. Dat is geen sedan, maar een SUV. De Mercedes-Maybach EQS SUV om precies te zijn.

Deze decadente EV werd vorig jaar aan ons gepresenteerd. Het is in de basis een EQS SUV, maar dan met een zeer weelderig interieur en enkele protserige Maybach-stijlelementen. Het is ook meteen de snelste versie van de EQS SUV, met 658 pk en 950 Nm aan koppel.

De Maybach EQS SUV is nu in de configurator verschenen, dus we kunnen eindelijk vertellen hoe duur deze auto precies is. De vanafprijs is €216.780. Als je dacht dat de prijs mee zou vallen omdat het een EV is kom je dus bedrogen uit. Deze elektrische Maybach is gewoon duurder dan de Maybach S 580e, waar wél BPM op zit.

Dit maakt de Maybach EQS SUV ook meteen een van de duurste EV’s. Duurder nog dan een Porsche Taycan Turbo S bijvoorbeeld. De enige duurdere EV’s die je op dit moment kunt bestellen in Nederland zijn de Lucid Air Dream Edition en de Rolls-Royce Spectre.

€216.780 is de vanafprijs, maar uiteraard kun je het nog veel gekker maken. Als je bijvoorbeeld two-tone lak aanvinkt, ben je weer €21.172 verder. Zoals ‘ie hier afgebeeld is – met two-tone lak, 22 inch velgen en wit nappaleder – kost ‘ie maar liefst €289.320.

Normaalgesproken eindigen we een artikel over de prijzen altijd met een lijstje concurrenten, maar deze Maybach EQS SUV heeft eigenlijk geen directe rivalen. De enige andere überluxe EV is de Rolls-Royce Spectre, maar dat is toch een hele andere auto. De Spectre is een auto om zelf in te rijden, de Maybach een auto om in gereden te worden.

Voor de volledigheid zullen we de prijs van de Rolls-Royce Spectre toch even noemen: die kost minstens €396.275. Je hebt altijd baas boven baas…

Mocht je zelf aan de slag willen in de configurator, dan kan dat nu op de website van Mercedes.