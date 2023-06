Mercedes-Benz EQE 350 4MATIC SUV – rijtest video

Niet zo groot als de EQS, de Mercedes EQE SUV uit deze rijtest is wellicht de ideale maat voor in Nederland.

Met de EQE SUV lanceert Mercedes het vierde model op hun EVA (Electric Vehicle Architecture) platform. Het is inmiddels de zevende EV in de line-up van Mercedes-Benz, dus ze pakken aardig door.

Meer Europese afmetingen

In de Verenigde Staten mocht ik vorig jaar de grote broer testen: de EQS SUV. Die viel daar niet uit de toon, maar dan weet je eigenlijk ook wel weer genoeg: voor in Europa is het dan een mastodont. Wat dat betreft en ook qua benodigde middelen voor de aanschaf, past de EQE SUV een stuk beter aan deze kant van de plas.

De EQE SUV is zelfs compacter dan de EQE Limousine en heeft een 9 cm korter wielbasis. Overigens is de wielbasis nog steeds een royale 3 meter, dus daarover kan je niet klagen. De lengte, breedte en hoogte zijn 4.863/1.940/1.686 mm. Voor de vergelijking: de Mercedes-Benz GLE is 6 centimeter langer, even breed en 5 centimeter hoger.

Niet al te asociaal dus, maar dat kan je dan weer niet zeggen over de velgmaten. De wielen blijven maar groeien voor alle elektrische auto’s en de EQE SUV is geen uitzondering. De kleinste velgmaat is 19”, maar je kan tot 22” gaan. Een paar jaar geleden vonden we het erg overdreven als tuners deze maat kozen…

Aerodynamica

Efficiency is key om elektrische auto’s nog een beetje range te geven. Uiteraard klappen de Duitsers (of eigenlijk Amerikanen) een heel dikke accu in de bodem, maar dan nog is bijvoorbeeld aerodynamica van levensbelang. Hoe dat ooit gaat met een elektrische G-klasse blijft een interessante vraag, maar gelukkig heeft de EQE SUV wel een aerodynamisch gunstig concept.

Daarnaast besteedden de ingenieurs van Mercedes-Benz bijzonder veel aandacht aan de details. Zo zijn er doorlopende afdichtingen aan de voorzijde, bijvoorbeeld tussen de serviceklep, het Black Panel, de koplampen en de lichtband. Wielspoilers voor en achter, worden gecombineerd met speciale claddingspoilers in de achterste zijwand voor de wielen. Dat er een dakspoiler op zit is niet zo gek, maar aan de achterlichten zit ook een klein spoilertje.

Bij iedere EV zoeken fabrikanten naar de optimale vorm voor de velgen, zo ook Mercedes-Benz. Alle velgen zijn geoptimaliseerd, in de basismaat 19” met aerocladdings, en aerodynamische banden met een verbeterde geometrie.

Bij het aanzien van de treeplank had ik een teiltje nodig, maar gelukkig is dat een optie. Maar ook de treeplank helpt de stroomlijn, het niet zichtbare gedeelte aan de onderzijde is naar beneden getrokken. Dit heeft een positieve invloed op de luchtstroom naar de achterwielen en resulteert in een meetbaar aerodynamisch voordeel.

Accu, range en laden Mercedes-Benz EQE SUV

Op kruissnelheid heeft de EQE SUV nog een mooie truuk. Bij de vierwielaangedreven versies is er een zogenaamde Disconnect Unit (DCU) aan boord. Bij een lage belasting schakelt de DCU over naar de 4×2-rijmodus en worden zowel de elektromotor als de betreffende transmissie op de vooras uitgeschakeld. Dit scheelt toch weer een paar procent range, en al kleine beetjes tellen nog steeds bij EV’s.

Met lekker lenteweer tijdens de rijtest van de Mercedes-Benz EQE SUV had ik er weinig voordeel van, maar de nieuweling is standaard voorzien van een warmtepomp. Dat scheelt in de winter zeker op de range.

Ook netjes up-to-date zijn de laadmogelijkheden, standaard altijd drie fase AC laden (bijvoorbeeld thuis). Dat zou inmiddels standaard moeten zijn, maar er zijn nog best een aantal Chinese merken die voor een langzame 1-fase lader kiezen. Voor een dikke 1200 euro kan je de EQE SUV ook tot 22 kW AC laten laden, wat soms best de moeite waard is.

Qua snelladen verzet de EQE SUV de bakens niet, maar een maximumsnelheid van 170 kW bij het dc-laden is goed genoeg. De laadcurve is ook redelijk vlak, pas na 70% accuvulling zet het verval echt in.

Alle EQE SUV’s hebben voorlopig hetzelfde 90.6 kWh grote accupakket. In het meest gunstige geval komt de EQE 350+ SUV daarmee 594 km ver. Ga je voor grotere velgen en/of voor een dikkere uitvoering dan zakt de range, de meest ongunstige is de EQE53 AMG die WLTP 452 km haalt. Met het lekker lenteweertje was de praktijk range, zelfs met mij achter het stuur royaal over de 400 km. Prima dus.

Verschillende varianten EQE SUV

De allerleukste versies zijn de EQE SUV 43 en 53 AMG. De Mercedes-AMG EQE SUV 43 heeft 476 pk en 858 Nm waarmee hij in 4,3 seconden van 0 naar honderd kilometer per uur sprint. De EQE 53 AMG heeft zelfs 626 pk en 950 Nm koppel en doet de standaardsprint in 3,5s.

Iets minder kan ook, kies dan de EQE SUV 500 die alsnog 408 pk en 858 Nm. Voor de rijtest kregen we de Mercedes-Benz EQE SUV 350 4MATIC mee. De toevoeging 4Matic is belangrijk, want de 350+ is een achterwielaandrijver. Beiden versies hebben 292 pk, maar de 4Matic heeft een hoger koppel van 765 Nm. Dat vertaalt zich in een hoger trekgewicht, alle versies met vierwielaandrijving mogen maximaal 1.800 kg trekken. Met achterwielaandrijving is dat maximaal 750 kg.

De topsnelheid is 210 km/u en de sprint naar de 100 duurt 6.6s. Vlot zat dus en dat is ook hoe de EQE SUV 350 4Matic aanvoelt: lekker potent.

Porpoising

Een term die vrijwel niemand kende is zondemeer door het Mercedes-AMG F1 team in het vocabulaire van de autosportliefhebbers terecht gekomen. Uiteraard heeft de EQE SUV er niet op dezelfde manier last van, maar er zit wel wat onrust in het onderstel. De Mercedes-Benz EQE SUV uit de rijtest had de optionele Airmatic luchtvering, die normaal erg goed is. Voor de EQE SUV is die dat bijna, maar vooral op de snelweg valt op dat hele carrosserie een beetje wil hobbelen. Voor- en achterzijde lijken niet op dezelfde manier gedempt, waardoor je in de lengterichting te veel bewegingen. Zeeziek werden we niet, maar als je gevoel voor hebt, dan merk je het.

Interieur en systemen

Ruimte in overvloed, zowel voorin, op de achterbank en voor de bagage. Ondanks de kortere wielbasis is het achterin nog fijner dan bij de reguliere EQE. Iets meer rechtop zitten betaalt zich hieruit.

De liefhebber van schermen komt ook aan zijn trekken. Standaard zijn er al een niet echt bescheiden 12,3″ bestuurdersdisplay en staand 12,8″ centraal display aan boord. Met het optionele Hyperscreen komt er een passagiersscherm bij en is het centrale scherm groter.

De Mercedes-Benz EQE 350 4Matic uit de rijtest had niet het hyperscreen, echt afzien leek het in eerste instantie niet. Toch liepen we tegen we wat beperkingen van deze setup aan. De Mercedes-Benz EQE SUV gebruikt augmented reality en projecteert pijlen over het videobeeld van de weg om de richting te wijzen. Het is erg vet, maar daarmee was niet meer te zien welke afslag op de rotonde genomen moest worden. Om nou alleen op het videobeeld te gaan rijden, is ook niet echt lekker. Overigens had de EQE SUV uit de rijtest ook geen headsupdisplay. Dus of het Hyperdisplay mee bestellen of de headsupdisplay, anders werkt het net niet lekker.

Conclusie en prijs

Het is een Mercedes-Benz hè, dus we gaan deze rijtest waarschijnlijk niet afsluiten met een verrassend lage prijs voor de EQE SUV. De auto’s van Das Haus zijn erg goed, maar niet altijd prijspakkers. Voor de EQE SUV heeft Mercedes-Benz een vanafprijs van € 91.950,-. De EQE350 4MATIC blijft met een prijs van 99.089 net onder de ton.

Zodra je de optielijst induikt, loopt de prijs nog verder op. De Mercedes-Benz EQE uit de rijtest had het AMG Line Premium pakket á 7.865 euro, Airmatic (2.117,50), 22” velgen (1.905,75) en nog wel meer. Totale schade: 120.884,80 euri.

Een Tesla Model X komt al in de buurt, die is veel sneller, maar ook veel minder mooi afgewerkt. De Audi Q8 e-tron lijkt nog de meest geduchte concurrent, totdat Volvo de EX90 echt gaat uitleveren. Er zijn ook nog een handvol Chinese SUV’s die ongeveer hetzelfde lijken te bieden voor minder geld. Toch lijkt het me sterk dat de Mercedes-Benz koper daar enorm vatbaar voor is. Das beste oder nichts. De EQE SUV is niet perfect, maar wel heel erg goed.