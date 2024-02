Is de Porsche Panamera Diesel de meest ideale auto?

Met de Porsche Panamera Diesel kun je 242 km/u halen en 1 op 15,9 halen. Niet tegelijkertijd, maar toch.

Stel, je wil een auto die zo ongeveer alles kan. Ruim genoeg om de kinderen mee te nemen, goede wegligging, prettige prestaties en een niet al te hoog verbruik. Dan kom je als snel uit op iets als een Audi A7, BMW 6 Serie Gran Coupe of Mercedes-Benz CLS. Of misschien een Jaguar XF of Maserati Ghibli. Maar er is ook nog de overtreffende trap in dit verhaal en dat is de Porsche Panamera, natuurlijk.

Die kon je krijgen met een keur aan motoren, waarvan de V8 de populairste lijkt te zijn. Maar er waren ook zescilinders én er was zelfs eventjes een zescilinder diesel! Die noemde men bij Porsche heel fantasieloos ‘Panamera diesel’ Geen TDI of D, gewoon diesel vol uitgeschreven. Het blijft een vreemde combinatie, alsof je 25 jaar oude Lagavullin door de Fristi doet, curryketchup op je beschuitje met anijshagel of een First Date aanschouwt met @jaapyio en Rob Jetten. Ofzo.

Motor van Audi

Porsche was niet gek toen ze een blok kozen bij zusterbedrijf Audi. In plaats van 4.2 TDI V8 kozen de Duitsers voor de overbekende 3.0 V6 TDI die we kennen uit alle Audi’s van A4 tot en met A8. In dit geval was de motor goed voor 250 pk en 550 Nm. Daarmee kon je in 6,8 seconden naar de 100 km/u sprinten en een topsnelheid halen van 242 km/u. Niet extreem snel, maar dit is een marathonloper, geen sprinter.

Dit was de ideale auto om lange afstanden door Duitsland te blaffen. Niet zozeer om de hoogst mogelijke snelheid te halen, maar juist voor een hoog gemiddelde. Ondertussen bevond je je dan in een van de beste interieurs van de gehele industrie, dat anno 2024 weliswaar ietsje verouderd oogt, maar nog altijd zeer fraai is. Dat geldt iets minder voor het exterieurdesign.

Een plaatje is deze generatie Panamera nooit geweest, maar tegenwoordig zijn auto’s dermate raar vormgegeven dat het ineens acceptabel is. Vroeger vonden we Hans Janmaat heel radicaal, tegenwoordig vind men zijn opvattingen zeer gematigd.

Goedkoopste Panamera diesel van Marktplaats

het exemplaar dat je op de foto’s ziet is de goedkoopste Panamera Diesel van Marktplaats. het eerste dat opvalt: was is ‘ie duur! Dit exemplaar is 12 jaar oud en heeft 268.000 km gelopen. Nog altijd moet ‘ie 24995 euro opbrengen. Dan hoor ik u denken “dan haal ik er wel eentje uit Duitsland!”. NEEN! Ook daar zijn ze (minimaal) net zo duur.

Het betreft een importauto, maar dat importeren gebeurde al in 2015. Dus grote kans dat de Duitse historie aanwezig is en de rest via de NAP. Dus grote kans dat je allee kilometers nog kan herleiden. En ondanks dat het voor sommigen veel kilometers lijkt te zijn, valt het best mee, eigenlijk. Dat is minder dan 23.000 kilometer per jaar. Met een beetje mazzel, correct onderhoud en goed warm rijden kun je er met gemak 500.000 mee rijden, dus je afschrijving valt zo reuze mee! Interesse? De advertentie kun je hier bekijken!

Check hieronder wel even de video met alle aandachtspunten van de Porsche Panamera in ons Panamera aankoopadvies:

