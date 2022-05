Werkgever moet verplicht laadplaatsen creëren

De werkgever moet verplicht laadplaatsen regelen voor de werknemers met hun leasewagens.

Toevallig kwamen we het een tijdje geleden tegen met dit Autoblog Advies-artikel: dat elektrisch rijden nog niet mogelijk is voor iederen. Natuurlijk, onderweg kun je laden en in principe kun je bij bijna elk merk wel terecht voor een nieuwe elektrische auto. Maar je moet nog steeds een beetje leven aanpassen aan zo’n stekkerwagen.

Een elektrische auto is pas echt interessant op het moment dat je zowel thuis als op je werk kunt laden. Dan zet het echt zoden aan de dijk: dan vertrek je in principe altijd met een volle tank. En als je niet thuis kunt laden (mensen die in de stad wonen, bijvoorbeeld), is het alsnog interessant als je op je werk kan gaan laden. Maar ja, dat is óók nog niet het geval.

Werkgever moet verplicht laadplaatsen bouwen

Volgens het VZR (Vereniging Zakelijke Rijders) is het de hoogste tijd dat werkgevers meer laadpalen gaan plaatsen. Sterker nog, ze zijn het verplicht volgens de EPBD III. Van iedere tien parkeerplaatsen op een parkeerterrein van de werkgever, dient er minimaal ééntje voorzien te zijn van een laadpaal.

Dat niet alleen, het schijnt ook verplicht te zijn dat per 10 parkeerplaatsen, er vijf voorbereid moeten zijn op de aanleg van een laadpaal. Let wel: dit geldt voor nieuw te bouwen parkeerterreinen of parkeerterreinen die ingrijpend worden gewijzigd.

1 laadpaal per 25 (bestaande locatie)

Als er niet verbouwd gaat worden, is een bedrijf alsnog verplicht aan de toekomst te denken. Per 25 parkeerplaatsen moet er dan minimaal 1 geschikt zijn voor het opladen van een oude Mitsubishi Outlander. Dat moet dan voor 2025 gebeurd zijn.

Dan rest natuurlijk de vraag: “wat vinden wij ervan?”. Eigenlijk is het allemaal wel erg vrijblijvend. Want slechts 1 EV per 25 auto’s is in 2025 is gevoelsmatig erg weinig. Het is totaal niet in lijn met de verkopen van nieuwe auto’s. Vergeet niet dat juist elektrische auto’s bij bedrijven interessant kunnen zijn om te leasen vanwege de lage(re) bijtelling. Dus eigenlijk zouden bedrijven veel meer laadmogelijkheden moeten bieden.

Via: VZR

Fotocredit: @Renegade

Meer lezen? Dit zijn de elektrische auto’s met de meeste hype!