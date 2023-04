BREEK: Perez nu teammaat De Vries, Tsunoda naast Verstappen

Helmut Marko strikes again. Vanaf morgen vindt er een Kansas City Shuffle plaats waardoor Perez de teammaat wordt van De Vries en Tsunoda die van Verstappen.

Het kan snel gaan in de Formule 1. Letterlijk, maar ook figuurlijk. In 2016 was Daniil Kvyat nog de man voor de toekomst bij Red Bull, met een knappe vriendin en alles erop en eraan. Maar na drie races dat jaar, werd hij bruusk aan de kant geschoven door Helmut Marko. Dat hij in China meermaals tegen Vettel aanreed, heeft vast niet geholpen. Maar toch is het bizar dat de man die in zijn eerste jaar bij Red Bull Racing meer punten haalde dan Ricciardo op die manier gedegradeerd werd.

Kvyat kwam er nooit meer helemaal bovenop. Hij rijdt nu af en toe nog zonder veel succes in de NASCAR serie in Amerika. Tevens verloor hij zijn vriendin aan dezelfde man die zijn zitje innam. Die man won zijn eerste race voor Red Bull Racing en is inmiddels twee keer wereldkampioen geworden. Daniil moet zich toch af en toe afvragen ‘wat als?’. Maar voor Marko is het succes van Max bewijs dat hij gelijk had. Betere resultaten dan Max haalde waren amper mogelijk geweest.

Nu, zeven jaar later, hoopt Marko het trucje nogmaals te herhalen. Er waren al de geruchten voorafgaand aan het seizoen dat er problemen waren tussen Verstappen en Perez. Bij de vorige race in Saoedie-Arabië, bleek andermaal dat de twee elkaar nog geen puntje gunnen. Marko heeft er kennelijk geen zin in om dit verder uit de klauwen te laten lopen. Bovendien zou hij buitengewoon teleurgesteld zijn in de kapitale fout die Perez vanmorgen gemaakt heeft in de kwalificatie. De Mexicaan maakt dit soort foutjes wel vaker, ondanks dat hij de 30 nu al enige jaren gepasseerd heeft.

Dat Perez de auto de schuld gaf, wilde er ook niet in bij Der Helmut. PER was al nooit de keuze van de hoteleigenaar, daar deze als buitenstaander bij Red Bull binnenkwam. Dit omdat Marko’s fameuze opleidingsprogramma geen geschikte kandidaat voortbracht. Dit zou altijd al een doorn in het oog van de Oostenrijker geweest zijn, die hij kon missen als kiespijn. Ook al vanwege het steentje dat reeds zijn andere oog heeft opgeëist.

Naar verluidt is er nu wat vuurwerk geweest in de Red Bull garage na afloop van de kwalificatie. En nu de rookwolken zijn opgetrokken, zit Tsunoda opeens in de RB19 naast Max. Het had De Vries zomaar kunnen zijn, maar Tsunoda was in de eerste races net wat sneller dan de man uit Sneek. Dus dat genoegen krijgen wij oranje brillen helaas (nog) niet.

Perez ‘mag’ in principe uitkomen naast De Vries in de Alpha Tauri. Zo zou Red Bull alsnog aan de contractverplichting met Checo voldoen. De Mexicaan heeft nog een contract tot en met 2024. Vóór morgen een andere coureur inschakelen, kon bovendien sowieso niet meer. Coureurs moeten namelijk de kwalificatie gereden hebben om mee te mogen doen aan de race.

Of Perez mee gaat met dit idee om zijn carrière toch voort te zetten is nog even de vraag. Het zou kunnen dat Checo er de brui aangeeft en zijn kansen gaat beproeven in de Amerikaanse racerij. In dat geval staat opeens weer de deur open voor Ricciardo, maar ook voor de plethora aan Red Bull talentjes in de F2. In de sprintrace vanochtend werden twee van hen eerste (Hauger) en tweede (Crawford), terwijl Iwasa gisteren de pole pakte voor de feature race. Het silly season begint dus vroeg dit jaar.

Denk jij dat Tsunoda het dit jaar Max nog moeilijk kan maken? En is dit nu goed of slecht nieuws voor De Vries? Laat het weten, in de comments!