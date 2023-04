GM schuift Apple Carplay bruusk aan de kant ten faveure van Android Auto

De General geeft Apple de snub ten faveure van Android.

Infotainment in auto’s is echt een dingetje geworden de laatste twee à drie decennia. Medio jaren ’90 begon het ongeveer met navigatie in met name Japanse Mercedes W140 S-Klasse’s. Het idee van zo’n digitale kaart in je auto bestond al minimaal sinds Goldfinger in de jaren ’60. Maar opeens was sci-fi realiteit geworden. Al waren die vroege systemen niet per se het toonbeeld van gebruiksvriendelijkheid.

En eigenlijk, is dat probleem nooit helemaal verdwenen. Natuurlijk, de meeste infotainment units in moderne auto’s zijn ‘prima’ te bedienen. Maar om allerlei redenen, is het nog altijd meestal subpar vergeleken met je telefoon. Die heeft namelijk geen last meer van lag, slechte resoluties en verbindingsproblemen.

Ferrari heeft daarom de geïnspireerde beslissing genomen om in de Purosangue helemaal geen standaard navi meer in te bouwen. In plaats daarvan gaat Fezza ervan uit dat je je iPhone koppelt aan de auto. De displays zijn erop gemaakt om Carplay goed weer te geven.

General Motors daarentegen, bewandelt een andere route. Waar The General enkele jaren geleden nog aangaf vol in te zetten op Carplay, gaan ze nu volledig de andere kant op. In de toekomstige EV’s van het merk (en let’s face it, dat zijn tegenwoordig toch de speerpunten) zal Carplay niet meer ondersteund worden. In plaats daarvan gaat GM vol voor een ingebouwd systeem op basis van Android Auto. De Chevrolet Blazer voor modeljaar 2024 is de eerste die voor de bijl gaat.

De redenen hiervoor zijn verrassend transparant doch niet per se prettig voor de consument. Android Auto zou GM namelijk meer mogelijkheden geven data te verzamelen over het gebruik van de auto. Tevens voorziet GM mogelijkheden om abonnementjes te verkopen, ter waarde van 20 tot 25 miljard Dollar per jaar vanaf 2030. Geen klein bier.

Maar ja, dat is dus vooral leuk voor aandeelhouders. Heeft de klant er ook wat aan? Mwah, mogelijk. GM denkt namelijk Super Cruise (autonoom rijden) beter te kunnen ontwikkelen in samenwerking met gigant Google. Voor wat het waard is.

Nu is het overigens niet zo dat GM klanten met een iPhone helemaal in de kou laat staan. Je kan wel ‘gewoon’ nog telefoneren of je muziek luisteren vanaf je iPhone middels blauwtand. Of je kan een GM product met verbrandingsmotor kopen. Opvallend genoeg blijven die wel gewoon Carplay ondersteunen. Koop dan?