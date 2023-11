BREEK: nieuwe Panamera lekt keihard op het internet

De nieuwe Panamera lekt en hard ook. Wel oranje. Oranje boven

Het mag geen geheim zijn dat er een nieuwe Porsche Panamera aankomt. De huidige generatie – de 971 – is inmiddels alweer een paar jaartjes oud en een paar jaar geleden nog voorzien van een facelift.

Echt een nieuwe generatie Panamera

Tijd voor een nieuwe generatie. En met een nieuwe generatie bedoelen we echt een nieuwe generatie, althans, bedoelt Porsche dat. Volgen de Duitsers is het geen facelift met update voor het interieur, zoals de huidige Cayenne en 911 dat wel zijn ten opzichte van hun voorgangers. Het koetswerk, de aandrijflijnen, crash-structuur, chassis, software en interieur zijn helemaal nieuw. Wel is de basis het MSB-platform, maar dan wel eentje die een update heeft gehad.

We zijn dus vooral benieuwd of de auto er ook ‘nieuw’ uitziet. Want om heel eerlijk te zijn was de Panamera nog lang niet belegen. Nou, dankzij cochespias weten we het! Hij heeft namelijk de eerste afbeelding van de nieuwe Panamera. Geheel in stijl met de Nederlandse verkiezingen is de auto in het oranje! Kijk, dat vinden we tof.

Officiële onthulling

Het is duidelijk dat Porsche heeft gekozen voor evolutie in plaats van revolutie. Dat mag natuurlijk geen verrassing zijn, bij Porsche is dat een beetje hoe ze de dingen doen.

We hoeven overigens niet lang te wachten op de officiële onthulling. Porsche heeft een tijdje geleden al aangekondigd dat de nieuwe Panamera op 24 november onthuld zal worden.