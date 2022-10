Deze auto’s brachten meer dan €1 miljoen op in België

Het was afgelopen weekend één grote autofeest in het Monaco van België, waarbij er flink geld werd gespendeerd.

Als je houdt van de sfeer van mondaine badplaatsen kun je afreizen naar Monaco, Saint-Tropez of Marbella, maar je kunt het ook iets dichterbij zoeken. Op een steenworp afstand van Zeeland ligt namelijk Knokke-Heist, ook een badplaats waar veel rijkelui vertoeven. Er heerst alleen geen mediterraan klimaat, al is het belastingklimaat wel iets beter. In ieder geval voor auto’s.

Enfin, Knokke-Heist is jaarlijks het toneel van de Zoute Grand Prix, wat bestaat uit meerdere mooie auto-evenementen. Één daarvan is een veiling van Bonhams, waar ieder jaar weer een aantal pareltjes onder de hamer gaan. Dat was deze keer niet anders. Sterker nog: de opbrengst was hoger dan ooit. We nemen de hoogtepunten even met jullie door.

Mercedes SLR McLaren 722 S Roadster

€1.012.000

In de categorie ‘moderne klassiekers’ was er de SLR McLaren. Dit was niet de eerste de beste, want het betrof een 722 S Roadster. Dit is de extra snelle versie met 650 pk, en daar weer de cabrioversie van. Dit uniek uitgevoerde exemplaar is nog fabrieksnieuw, met slechts 82 km op de klok. Bonhams verwachtte een opbrengst van 5 á 6 ton, maar dat werd uiteindelijk ruim een miljoen.

Ferrari 250 GT Series II Cabriolet

€1.092.500

Een SLR McLaren die meer dan een miljoen opbrengt is verrassend. Bij een Ferrari 250 GT is dit minder verrassend. In dit geval gaat het om een 250 GT Series II Cabiro. De Series II is qua neus iets generieker dan de Series I, maar het is nog steeds een beauty. Er zijn er maar zo’n 200 van gebouwd. Daarom was deze auto goed voor een kleine €1,1 miljoen.

Lamborghini Miura P400

€1.115.500

Niets ten nadele van Ferrari, maar de Lamborghini Miura zag er een stuk moderner uit dan al zijn tijdgenoten. Het is in iedere uitvoering een lust voor het oog, maar zeker in de kleur Blue Miura. Het gaat om de originele Miura, oftewel de P400. De auto werd afgehamerd op €1.115.500.

Aston Martin DB4 Series IV

€1.236.250

Een Aston Martin DB4 is sowieso een gewilde klassieker, maar dit exemplaar is helemaal bijzonder. Dit is namelijk een reguliere DB4 met de motor van de DB4 GT. Deze auto heeft dus wel de extra power (306 pk i.p.v. 244 pk), maar is niet zo hardcore als de GT. Van de Series IV zijn er maar vijf uitgevoerd met dit blok, wat deze Aston extreem zeldzaam maakt.

Mercedes 300 SL Gullwing

€1.380.000

Op de betere veilingen is er eigenlijk altijd wel een 300 SL van de partij. Het betreft deze keer een rood exemplaar, die mooi matcht met de SLR McLaren op dezelfde veiling. Uiteraard bracht deze legendarische Gullwing het meeste op, alhoewel het uiteindelijk nog helemaal niet zoveel scheelde. Het hoogste bod was €1.380.000.

Porsche Carrera GT

€1.380.000

Tussen de klassiekers bevond zich ook nog een icoon uit de jaren ’00: de Carrera GT. Net als de meeste exemplaren is deze Carrera GT uitgevoerd in GT Silver, maar je hebt geen bijzondere uitvoering nodig voor een hoge opbrengst. De prijzen van deze Porsche zitten de laatste jaren enorm in de lift. Dit exemplaar werd afgehamerd op precies hetzelfde bedrag als de 300 SL.

BMW 507

€2.093.000

Dan nu het klapstuk van de veiling, de mooiste BMW ooit gemaakt: de 507. Van deze iconische BMW zijn er in totaal maar 254 gebouwd en van de Series I maar 34. Je raadt het al: dit is een Series I. De verschillen tussen deze versies zijn minimaal, maar dat maakt verder niet uit. Met een opbrengst van dik €2 miljoen bracht deze auto verreweg het meeste geld op tijdens de veiling in Knokke.