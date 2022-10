Dit zijn de duizelingwekkende statistieken van Verstappen

De statistieken van Verstappen zijn om van te watertanden!

Het is een lekker seizoen voor Max Verstappen. Ondanks wat verwarring, consternatie en kenners die de regels die niet kennen bleek hij toch de enig mogelijke kampioen te zijn.

Daarmee is hij de coureur op de meest spectaculaire wijze een kampioenschap won én de meest verwarrende wijze. Zelfs Johnny Herbert, die als eerste Verstappen wereldkampioen kon noemen, begreep er niets van.

Maar er zijn natuurlijk veel meer leuke statistieken van Verstappen.We nemen er een paar met je door!

4

Er zijn nog vier races te gaan, terwijl Verstappen al kampioen is. Dat is niet vaak voorgekomen. De laatste keer dat de een coureur kampioen werd met vier races te gaan, was in 2011, toen Vettel won. Het record staat trouwens op naam van Michael Schumacher, die in 2002 met nog 6 races te gaan kampioen werd. Waarom Lewis Hamilton niet voorkomt? Simpel: zijn teamgenoot bleef ’te lang in de race’. Met andere woorden, Rosberg en Bottas behaalden te veel punten. Wel was toen altijd vroeg duidelijk dat een Mercedes-coureur kampioen ging worden.

11

Verstappen is één van de elf coureurs die zijn titel succesvol verdedigt. Met andere woorden, hij behaalde twee titels op rij. Niets te nadele van Verstappen, maar zo’n zeldzaam is feit het niet. Het is ook vrij logisch te verklaren, vaak bevinden teams zich in bepaalde periode ‘aan de top’, dus logisch dat coureurs (die dan ook in vorm zijn) een opvolgende titel halen. Schumacher en Hamilton zijn de enige twee die meer dan twee seizoenen opvolgend wereldkampioen zijn geworden.

12

Weetje waar je écht niets aan hebt, maar Verstappen is nog nooit twaalfde geworden in zijn F1-carrière.

18

Het aantal pole positions van Verstappen in zijn gehele carriere. Dat is relatief weinig. Het is precies evenveel als Leclerc, die slechts 5 races heeft gewonnen. Overigens, Valtteri Bottas heeft er meer: 20 poles. Uiteraard hebben de meervoudig wereldkampioenen Hamilton (103), Vettel (57) en Alonso (22) ook meer.

23

Verstappen heeft in zijn carrière op 23 verschillende Grands Prix gewonnen sinds de GP van Japan 2022. De komende vier Grands Prix – VS (1x) , Maxico (3x), Brazilië (1x) en Abu Dhabi (2x) – heeft hij al eens eerder gewonnen

32

Het aantal overwinningen van Max Verstappen sinds 18 mei 2016, de dag dat iedereen Formule 1-fan werd. Daarmee win Verstappen vaker dan dat hij uitvalt: dat is namelijk 31 keer voorgekomen.

66,6

Dit wel een interessante. Het gaat namelijk om het percentage races dat Verstappen heeft gewonnen dit seizoen. Dit betekent dat statistisch gezien Max 2 van de 3 races wint in 2023. Omdat het een percentage is, is het makkelijker vergelijken met andere seizoenen, waarin er minder races worden gereden. Het is het hoogste percentage sinds 2013 (wederom omdat Bottas en Rosberg te vaak wonnen). Vettel won in 2013 68,42%. Dat kan hij verbreken. Het record staat op naam van Alberto Ascari, die in 1952 maar liefst 75% van alle races won.

113

Dat is de voorsprong op zijn collega Sergio Pérez, die tweede in het kampioenschap staat. Het record van ‘grootste afstand op de nummer 2’ is 155 punten en staat op naam van Sebastiaan Vettel. Uiteindelijk had Vettel in dat seizoen 155 punten voorsprong op de nummer 2 (Fernando Alonso).

366

Het aantal punten dat Verstappen heeft. Daarmee kan hij dus niet meer ingehaald worden. Hij kan er echter nog wel punten bij halen. Vorig jaar haalde Max 395,5 punten. Er zijn nog vier races te rijden, dus hij kan zijn eigen record verbreken. Sterker nog, hij kan ook vrij eenvoudig het record van ‘meeste punten in 1 seizoen’ verbreken. Dat staat nu op naam van Lewis Hamilton, dat in 2019 maar liefst 419 punten haalde.

458

Het aantal ronden dat Verstappen vooraan heeft gereden. Het record staat op naam van wederom Sebastian Vettel, die in 2011 met 739 ronden aan de leiding won. Er zijn nog 256 ronden te gaan dit seizoen, dus dit record kan Verstappen niet verbreken.

1.923,5

Het aantal punten dat hij in totaal heeft gehaald. Daarmee scoort Verstappen gemiddeld 12,1 punten per race. Alonso (2.045), Vettel (3093) en Hamilton (4345,5) hebben meer punten gehaald. Kijk je naar het moyenne, dan is alleen Hamilton beter, die scoort gemiddeld 14,20 punten per race. Stiekem helemaal geen bijzondere statistiek, want vroeger werden er (veel) minder punten uitgedeeld.

Sergio Pérez

Geen naam, maar zijn collega. Al deze statistieken zijn natuurlijk schitterend en het zou schitterend zijn als Verstappen ze allemaal zou verbreken. Echter, mocht het zou zijn dat tijdens de GP van Mexico Verstappen eerste ligt en Pérez tweede, begrijpen we dat Max eventjes van het gas gaat.

Een klein bedankje voor de GP van Spanje 2022 en natuurlijk de legandarische ‘Animal’-actie van de GP van Abu Dhabi 2021. Daardoor kon Verstappen het gat tot Hamilton verkleinen en kon Hamilton níet de pits inna de crash van Latifi. Het mooie is met de statistieken van Verstappen kan hij de records breken én Perez helpen om zijn thuisrace te laten winnen.

