BREEK: Red Bull ontslaat Christian Horner!

Red Bull en Horner kunnen toch niet langer door één deur.

We dachten dat de gemoederen bij Red Bull inmiddels wel een beetje bedaard waren, na Horner-gate. De vraag is vooral of Max Verstapepn nog blijft. Het Duitse Bild dropt echter een bommetje: volgens de kwaliteitspublicatie wordt Horner alsnog de laan uitgestuurd door Red Bull!

Er is nog niks officieel bekend gemaakt, maar de Duitse krant weet het zeker: Red Bull en Christian Horner scheiden hun wegen. Ze weten zelfs te melden dat de teambaas vandaag om 11.00 afscheid neemt van het personeel in de fabriek. Horner zou dus as we speak zijn afscheidsspeech aan het houden zijn.

Horner heeft nog een contract tot en met 2030, maar zijn werkzaamheden zouden per direct stopgezet worden. Daarmee komt er een einde aan een tijdperk, want Horner zwaait al 20 jaar lang de scepter over Red Bull Racing. Onder zijn leiding won het team zes kampioenschappen.

Volgens Bild zouden de tegenvallende resultaten de reden zijn voor het ontslag. Dat is een beetje de voetbalmentaliteit: bij slechte prestaties wordt de trainer eruit gegooid. Nu heeft Red Bull in het verleden wel vaker mindere periodes gehad, dus er zijn ongetwijfeld meer redenen. De slechte verhoudingen binnen het team, om maar iets te noemen.