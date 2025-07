Deze unieke Alfa 8C Spider heeft een verrassing voor de liefhebbers

Deze 8C Spider is voor de puristen.

Recent kwam Zagato met een nieuwe carrosserie voor de 8C en de Disco Volante passeerde pas de revue als Spot van de Week. Hele bijzondere auto’s, maar er gaat niks boven het origineel. Dit blijft een van de fraaiste sportwagens van de afgelopen 20 jaar.

De Alfa Romeo 8C Spider die je op de headerfoto ziet, lijkt ook origineel, maar dat is ‘ie niet. Deze auto is onder handen genomen door Officine Fioravanti. Zij hebben niet het design aangepakt – zoals Zagato en Carrozzeria Touring – maar de techniek.

Eerder hadden ze al een 8C Competizione aangepast, nu hebben ze ook een Spider beetgepakt. De belangrijkste aanpassing zie je op de middenconsole. Daar prijkt een versnellingspook met een open schakelpatroon. Inderdaad, deze 8C heeft een handbak, terwijl de auto af fabriek alleen te krijgen was met gerobotiseerde handbak. Dat is natuurlijk een geweldige upgrade.

Fioravanti heeft verder nog wat kleine dingetjes aangepast. Zo is het onderstel voorzien van verstelbare Öhlins-dempers. De coupé had ook nog extra vermogen, maar we weten niet of deze Spider dezelfde upgrade heeft gekregen. De info is helaas wat summier.

Er zijn nu in ieder geval één handgeschakelde 8C coupé en één Spider. Beide zijn dus volstrekt uniek, maar dat hoeft niet zo te blijven. Als jij je 8C naar Officine Fioravanti brengt, bouwen ze hier met alle liefde aan handbak in.