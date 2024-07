Er komt een straatlegale Red Bull!

Je kunt straks een echte Red Bull-auto tegenkomen op straat en dan bedoelen we niet zo’n Mini met een blikje.

Een echte Formule 1-auto voor de straat bestaat niet, maar met een Aston Martin Valkyrie of een AMG One kom je aardig in de buurt. Vorige week presenteerde ook Red Bull hun langverwachte hypercar: de RB17. Dit zou ook een F1-auto voor de straat kunnen zijn, ware het niet dat deze auto niet straatlegaal is.

Nu kun je het potentieel van de RB17 natuurlijk totaal niet benutten op de openbare weg, maar toch is dit wel jammer. Een straatlegale auto is gewoon cooler dan een circuitauto. Dat is ook de reden dat een 911 GT1 of een CLK GTR Strassenversion zo gaaf zijn.

Gelukkig is er een bedrijf die zo’n beetje iedere auto straatlegaal kan maken. We hebben het natuurlijk over Lanzante. Zij waren afgelopen weekend op Goodwood aanwezig met een straatlegaal gemaakte 935. Eerder maakten ze auto’s als de F1 GTR, de P1 GTR en de Zonda Revolucion straatlegaal.

Lanzante heeft nu verklapt dan hun volgende project de Red Bull RB17 wordt, die ook onthuld werd op Goodwood. Meerdere klanten hadden bij hen aangeklopt of de Red Bull RB17 straatlegaal gemaakt kon worden en Lanzante is de beroerdste niet.

Dat betekent dus dat de bizarre circuitauto straks gewoon de weg op mag. Het is wel de vraag hoever je komt, want Adrian Newey heeft bij het ontwerpen niet echt rekening gehouden met drempels. En de draaicirkel zal waarschijnlijk ook vrij groot zijn.

Waarschijnlijk wordt het ook meteen een van de snelste straatauto’s, want de V10 levert samen met een elektromotor 1.200 pk. En op aerodynamisch vlak is het natuurlijk een waar meesterwerk. Aangezien de V10 15.000 toeren kan draaien zit er ongetwijfeld een waanzinnig geluid in, maar dat hebben we helaas nog niet gehoord.

Er worden in totaal maar 50 exemplaren van de RB17 gebouwd en daarvan zullen er dus een of meerdere worden langsgebracht bij Lanzante. Adrian Newey zal ongetwijfeld niet blij zijn met de aanpassingen, maar ja, als je €6 miljoen betaalt voor een auto mag je zelf weten wat er mee doet.